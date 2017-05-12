КомиОнлайн

Новости

Пятница, 12 мая 2017, 15:46
  • 440
  • 0
  • 1

15:46
Завод по производству крахмала в Коми хотят запустить в 2018 году

Для этого понадобится семенной картофель из Архангельской области.

Как сообщает «ТАСС», министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев после рабочей встречи с заместителем председателя правительства Архангельской области Евгением Фоменко заявил: «Нам необходим картофель семенной с высоким содержанием крахмала. Этот проект будет реализован на территории республики в 2018 году. Мы не только будем покупать у вас семенной картофель для производства крахмала, будем и предлагать крахмал».

По его словам, в Коми планируют продавать до пяти тысяч тонн крахмала в год местным потребителям. Эта продукция будет востребована целлюлозно-бумажной промышленностью. По проекту, в Архангельскую область хотят поставлять до 1,5 тысячи тонн крахмала.

Е.Фоменко во время встречи отметил, что благодаря суровым климатическим условиям в Архангельской области выращивают семенной картофель отменного качества, который пользуется спросом не только на Севере. Например, его поставляют в Краснодарский край.

*** О начале крупного инвестиционного проекта по производству крахмала временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов рассказал на коллегии Минсельхоза региона 22 июня 2016 года. Во время первого республиканского агрофорума в июле 2016-го он заявил, что для строительства завода по производству крахмала в Княжпогостском районе у региона есть достаточно большое количество партнеров, запланирована поэтапная реализация проекта и на выходе ожидается 30 тысяч тонн крахмала. В качестве партнера планировалось привлечь Республику Беларусь.

По задумке авторов проекта, крахмал будет использоваться «Монди СЛПК», а это позволит оставить в регионе 1,5 миллиарда рублей, которые предприятие тратит на приобретение сырья. Из картофеля будут производить полуфабрикаты, корм для сельхозживотных, полимеры для добывающей отрасли. Если проект зарекомендует себя, такие же заводы могут появиться в других районах, например, в Прилузье.

В сентябре 2016-го аграриям Коми посоветовали подготовиться к посадке больших объемов картофеля. При этом осенью стало известно, что за год урожайность картофеля в Коми снизилась на 6 процентов - побить прошлогодний рекорд не удалось.

А в мае этого года А.Князев заявил, что в Коми в 2017 году сокращаются посевные площади картофеля.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкарКняжпогостский районПрилузский районАрхангельскБеларусь
Экономика
Делу время
Промышленностьзаводкрахмалкартофель
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Специалист отдела учета
Югория, Государственная страховая компания (Сыктывкар)

Мерчендайзер P&G (Сыктывкар)
Центральная Дистрибьюторская Компания (Сыктывкар)

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 28000 до 34000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Ralphgrirl:
Заказать фирменные природные вещества на счет стройку и другого предназначения надо на общеизвестной предприятии КДК Абсорбинг zavodkdk.ru, какова длительные годы фундаментально действует собственно на рынке, как основательный партнер также знатный изготовщик де
12.05.2017 - 21:43
Перейти к новости
Ralphgrirl:
Подобрать фирменные природные вещества на счет сооружение плюс подобного использование возможно на знаменитой компании КДК Абсорбинг zavodkdk.ru, какова долгие годы неизменно подымается в рынке, только как высоконадежный совладелец плюс хороший производитель чис
12.05.2017 - 21:43
Перейти к новости
Ralphgrirl:
Подобрать хорошие экологические материалы специально под строительства также другого назначения возможно в выдающей предприятии КДК Абсорбинг zavodkdk.ru, которое долгие период неизменно действует на производстве, только как надежный партнер также знатный изгото
12.05.2017 - 21:43
Перейти к новости
Antoinefup:
[url=http://antikor1.nofeeshost.com/][img]http://antikor1.nofeeshost.com/imag...
12.05.2017 - 21:42
Перейти к новости
Antoinefup:
http://chapaevsky1.bestxhosting.com/ - http://chapaevsky1.bestxhosting.com/images/Mult2.jpg
12.05.2017 - 21:26
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика