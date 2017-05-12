Завод по производству крахмала в Коми хотят запустить в 2018 году

Как сообщает «ТАСС», министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев после рабочей встречи с заместителем председателя правительства Архангельской области Евгением Фоменко заявил: «Нам необходим картофель семенной с высоким содержанием крахмала. Этот проект будет реализован на территории республики в 2018 году. Мы не только будем покупать у вас семенной картофель для производства крахмала, будем и предлагать крахмал».

По его словам, в Коми планируют продавать до пяти тысяч тонн крахмала в год местным потребителям. Эта продукция будет востребована целлюлозно-бумажной промышленностью. По проекту, в Архангельскую область хотят поставлять до 1,5 тысячи тонн крахмала.

Е.Фоменко во время встречи отметил, что благодаря суровым климатическим условиям в Архангельской области выращивают семенной картофель отменного качества, который пользуется спросом не только на Севере. Например, его поставляют в Краснодарский край.

*** О начале крупного инвестиционного проекта по производству крахмала временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов рассказал на коллегии Минсельхоза региона 22 июня 2016 года. Во время первого республиканского агрофорума в июле 2016-го он заявил, что для строительства завода по производству крахмала в Княжпогостском районе у региона есть достаточно большое количество партнеров, запланирована поэтапная реализация проекта и на выходе ожидается 30 тысяч тонн крахмала. В качестве партнера планировалось привлечь Республику Беларусь.

По задумке авторов проекта, крахмал будет использоваться «Монди СЛПК», а это позволит оставить в регионе 1,5 миллиарда рублей, которые предприятие тратит на приобретение сырья. Из картофеля будут производить полуфабрикаты, корм для сельхозживотных, полимеры для добывающей отрасли. Если проект зарекомендует себя, такие же заводы могут появиться в других районах, например, в Прилузье.

В сентябре 2016-го аграриям Коми посоветовали подготовиться к посадке больших объемов картофеля. При этом осенью стало известно, что за год урожайность картофеля в Коми снизилась на 6 процентов - побить прошлогодний рекорд не удалось.

А в мае этого года А.Князев заявил, что в Коми в 2017 году сокращаются посевные площади картофеля.

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