В Воркуте учащихся малокомплектной школы переведут в гимназию

К гимназии №2 в Воркуте присоединят школу №16, которая укомплектована учащимися лишь на 49 процентов. Об этом сообщает пресс-служба воркутинской администрации.

Как отметила начальник управления образования Валентина Шукюрова, план реорганизации школы №16 и гимназии №2 был утвержден 27 января этого года.

Заместитель директора центра занятости населения Воркуты Жанетта Милевич во время встречи с коллективом школы дала развернутую консультацию по алгоритму действий работников, желающих уйти по сокращению. По словам В.Шукюровой, как правило, правом «уйти под сокращение» сотрудники решают воспользоваться, исходя из личных интересов, так как вакантных ставок в городских образовательных учреждениях на сегодня достаточно.

«Реорганизация всегда была и остается непопулярной мерой, – подчеркнул руководитель администрации города Игорь Гурьев. – Население Воркуты сокращается каждый год. Начать этот процесс в городе местные власти должны были еще лет пять назад, но так вышло, что приводить город в должное состояние приходится сейчас, и от этих реалий сегодняшнего дня нам не уйти. Нужно понимать, что содержание таких крупных объектов, как школы, не только затратно, но и ответственно. Надзорные органы постоянно выносят нам массу предписаний, которые мы либо устраняем, либо платим штрафы. Средства, идущие на содержание недоукомплектованных школ, будем использовать более грамотно – для развития других образовательных учреждений города».

Касаемо рабочих мест – они будут предоставлены всем, заявил И.Гурьев. «Из опыта реорганизации других учреждений можно сказать, что все педагоги и технические работники в Воркуте были трудоустроены. С УФСИН (социальный партнер школы №16, кураторы кадетского движения) уже есть договоренность о перезаключении договора с гимназий №2, таким образом, полностью будут сохранены все кадетские классы, и набор кадетов продолжен», - пояснил он.

Аналогичное собрание прошло и с представителями общешкольного родительского комитета, где была предоставлена полная информация о причинах необходимости проведения реорганизации, ее конечном итоге и перспективах процесса обучения в стенах нового учебного заведения. В управлении образования заверили, что дети перейдут в гимназию №2 существующими классами и со своими педагогами, продолжат образование, соблюдая преемственность образовательных программ. Также по просьбе родителей представители управления образования обещали рассмотреть вопрос логистики для учащихся, проживающих в удаленном от гимназии районе города.

Фото пресс-службы администрации Воркуты