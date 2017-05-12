О чем говорит республика: 4 рубля сверху за шансон в автобусе, побег из этнопарка, холодный май 2017-го

Каждый день в республике происходят десятки событий – больших и незначительных, громких и вполне себе заурядных. Какие-то из них попадают в новостную ленту «КомиОнлайна», о других сообщают коллеги в своих средствах массовой информации. Читателю порой сложно успевать быть в курсе всего происходящего и выделить из потока новостей самое главное. Поэтому «КомиОнлайн» начинает публикацию обзоров самых резонансных новостей, произошедших за день в республике. Итак, о чем говорит республика 12 мая.

Что изменится за четыре рубля в городских автобусах?

Вот уже несколько дней жители столицы республики активно обсуждают повышение с 21 мая стоимости проезда в городских автобусах до 24 рублей. Не стал исключением и день сегодняшний. Ко всему прочему, СМИ распространили новость о том, с 1 июня перевозчик вводит в действие месячные проездные билеты без лимита поездок. Стоить такой проездной будет 1200 рублей. Однако, на маршрутах №№ 11, 13, 14, 27 и 33 он действовать не будет. Такое решение, к слову, выглядит весьма странным, ведь владелец проездного, по своей сути, должен иметь возможность зайти в любой городской автобус, но не тут-то было! Понятно, что решение явно не продумано до конца.

Однако о главном. Повышение стоимости проезда произошло при том, что не далее как 3 мая на встрече членов правительства Коми с лидерами отраслевых профсоюзов руководитель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Ивану Урсу заявил о необоснованности повышения тарифа. Тогда зампред регионального правительства Николай Герасимов резко осадил профсоюзного босса. Высокий чиновник считает, что повышение цены на проезд пойдет на пользу и перевозчику, и горожанам.

Подобная разница во мнениях возникла не на пустом месте. По словам И.Урсу, городской перевозчик сегодня достаточно зарабатывает, а вот бюджет теряет огромные деньги. Предприятие не платит налоги в полном объеме, а водителям выплачивает так называемую серую зарплату.

Его оппонент на той встрече отстаивал свою точку зрения, согласно которой работа перевозчика становится все более цивилизованной, а ситуация на предприятии оздоравливается. Впервые за многие годы по итогам первого квартала года автотранспортники перечислили в местные бюджеты более 22 миллионов рублей налогов, приобретаются новые автобусы на газомоторном топливе, работники проходят ежедневное медицинское обследование, получают белую зарплату. Хотелось бы верить, конечно.

Мнение рядовых пассажиров, то есть самих горожан, как водится, опять не спросили. Но уж коли факт свершился, и электорату остается только молча роптать, хочется надеяться, что автобусы в Сыктывкаре с 21 мая станут чище и будут ездить по расписанию. Водители и кондукторы будут более вежливыми к пассажирам, например, начнут объявлять остановки, перестанут курить в салонах автобусов и слушать шансон. Хотелось бы еще, чтобы водители не лихачили, не поворачивали налево из правого ряда и не проскакивали перекрестки на красный цвет светофора. Но не слишком многого ли мы хотим?

Забрезжит ли перед этнопарком свет в конце туннеля?

Финно-угорский этнокультурный парк, который находится в селе Ыб Сыктывдинского района, охватила новая напасть. После очередной смены его руководства и новых «прожектов» в виде создания на базе этнопарка туристско-информационного центра и государственного туроператора оттуда массово стали увольняться сотрудники. Понятно, что посетителей при этом больше не становится, и аллеи парка по-прежнему остаются пустыми. Открытие первого в истории гастрономического фестиваля, посвященного коми национальному блюду – шаньге, состоявшееся не далее как 30 апреля, прошло практически без зрителей.

Как рассказали «Комиинформу» теперь уже бывшие работники, в апреле заявление на увольнение подали девять человек, в мае ушли трое, а еще несколько человек дорабатывают последний месяц. Причем уходят не новички, а кадровые сотрудники, большинство из которых – местные жители. Если поначалу в этнопарке работали более 50 жителей Ыба и близлежащих Пажги и Яснэга, теперь их осталось меньше половины. Собеседник информагентства считает, что и они находятся на грани увольнения.

Причина самая что ни на есть житейская: и без того низкая зарплата, которая к тому же становится еще меньше. Представители уволившихся сообщили, что не видят перспектив развития и вектора будущей работы, у них возникает ощущение, что над парком ставят очередной эксперимент.

Каково при этом мнение руководства этнопарка? Директор Елена Иванова сообщила, что «финансирование заработной платы сотрудникам проводится на средства, выделенные учреждению в рамках госзадания». Таким образом, минимум (оклады) обеспечены, а вот надбавки и премии нужно зарабатывать всем вместе. А зарабатывать пока, увы, не получается.

«Лучик надежды» связывают с получением в марте этого года лицензии туроператора, и начавшейся разработкой туристических маршрутов. Работы много, и этнопарку необходимы квалифицированные специалисты. По словам Е.Ивановой, они есть в Сыктывкаре, и хотят работать. Так же, как и клиенты, покупающие услуги в сфере туризма, хотят, чтобы эти услуги были качественными.

Какой-то замкнутый круг. Специалисты нужны, чтобы зарабатывать больше денег, но они бегут из парка как раз таки из-за низкой зарплаты.

К слову, о ситуации в финно-угорском этнокультурном парке последний раз серьезно говорили в декабре прошлого года на совещании по проекту бюджета отрасли культуры на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов. Отчетливо прозвучало, что в сегодняшнем виде работа \тнопарка не устраивает ни профильное ведомство, ни депутатов, ни аудиторов, ни общественников. Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова тогда подчеркнула, что учреждение работает неэффективно и в статье его доходов около 80 процентов составляют бюджетные поступления. Аудиторы обратили внимание на устойчивое снижение числа посетителей парка. За год их стало меньше на 30 тысяч человек.

Забрезжит ли перед этнопарком свет в конце туннеля? Очень хочется в это верить. Громадная территория, в которую вложены большие деньги, может и должна стать своеобразной визитной карточкой региона. А визитка многое может рассказать о своем хозяине.

Холодный май 2017-го

Признаться, новости о сегодняшней погоде уже вряд ли кого-то удивляют, однако остаются самыми обсуждаемыми. Вот и сегодня метеорологи сообщили, что на республику надвигается очередной циклон из Центральной России, который снова принесет осадки и порывистый северный ветер. В районах южнее Сыктывкара в субботу обещают дождь, который будет переходить в снег, а в северных районах республики может выпасть снег. Говоря о промозглой погоде, люди сегодня частенько отпускают шутки: «Ну не май месяц же!».

Температура воздуха останется низкой для этого периода года. Ночью ожидается от 0 до минус 6 градусов, днем температура не превысит плюс 7 градусов. Наш полюс холода – Воркуту – ночью ожидает до минус 13 градусов, днем – до минус 6.

Что же, не все еще убрали в шкафы теплые куртки и переобули свои автомобили на летнюю резину. К капризам природы мы люди привычные, а специалисты говорят, что средний баланс температур в году все равно выравнивается. Давайте вспомним теплый март и будем надеяться на сухую спокойную осень.

Фото Владилена Олофинского