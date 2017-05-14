В Воркуте во время пожара в доме погиб пенсионер

По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Коми, пожар в квартире жилого дома по улице Яновского в Воркуте произошел в ночь на 14 мая. В его тушении приняли участие три единицы техники и шесть человек личного состава пожарной охраны. Во время ликвидации пожара обнаружили тело лежащего на диване мужчины 1955 года рождения. Предварительная причина инцидента - неосторожное обращение с огнем. Площадь поражения огнем составила 2,5 квадратных метра.

*** В Коми за первый квартал этого года произошло 204 пожара, на которых погибли 24 человека, травмировались 20.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми