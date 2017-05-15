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Понедельник, 15 мая 2017, 15:34
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15:34
Депутатов совета Ухты выбрали при рекордно низкой явке

Один народный избранник заручился поддержкой 110 человек, второй – 233.

В Ухте 14 мая состоялись дополнительные выборы депутатов городского совета по двум одномандатным округам. В выборах участвовало 11 кандидатов, проголосовать решило чуть более 800 человек из почти 7 тысяч избирателей.

Согласно представленным на сайте избирательной комиссии Коми данным, в одномандатном округе №1 числилось 3227 избирателей, в голосовании участвовало 279, то есть явка составила 8,6 процента. Действительными были признаны 257 бюллетеней, недействительными – 22. Победу в этом округе одержала единоросс Екатерина Плюсина, которая набрала 39,4 процента голосов. За этим сравнительно большим показателем скрываются совсем скромные цифры: за нее отдали голоса всего 110 человек. Ближайший ее соперник – справедливоросс Дмитрий Балакин – получил 81 голос. Коммуниста Александра Шомесова хотели видеть депутатом 60 избирателей, либерал-демократа Вячеслава Карманова – лишь 6 человек.

В округе №7 избирателей было больше – 3442 человека. Но и активность в нем была выше: проголосовало досрочно, на участке и вне участка 557 человек, явка составила 16,2 процента. Признаны действительными 518 бюллетеней, недействительными – 39. Победил в округе единоросс Сергей Алиев, за него проголосовало 233 избирателя, или 41,8 процента принявших участие в выборах. На втором месте – коммунист Константин Пивоваров (117 голосов), на третьем – самовыдвиженец Денис Калачук (80 голосов). За самовыдвиженца Владимира Якимова отдали 57 голосов, за либерал-демократа Виталия Дудникова – 22, за справедливоросса Андрея Кучерявого – всего 9.

Фото Владилена Олофинского

Игорь Соколов
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КомиУхта
Политика
Социум
депутатыВыборыявкаголосованиепартии
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просто:
что то своего дома(37-го года)в лесике даже близко не увидела в планах
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ВалерийТорлопов:
Молодцы ребята. Спасибо Вам! А нашим Верховным главнокомандующим позор. Сколько лет минуло после войны, а масса солдат считаются безвести пропавшими. В Вооруженных силах должны быть добровольные батальоны по поиску солдат неизвестно где сложивших свои жизни за нашу Родину.
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