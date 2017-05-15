Сыктывкарскую управляющую компанию заподозрили в намеренном проигрыше на торгах

В Коми УФАС поступило заявление военной прокуратуры Воркутинского гарнизона, указывающее на признаки сговора на торгах при проведении войсковой частью в Сыктывкаре аукционов в отношении двух лотов на право аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за войсковой частью.

Антимонопольным управлением установлено, что участие в торгах принимали двое участников: ООО «Теплокомфорт» и индивидуальный предприниматель, сообщает пресс-служба ведомства. Победителем по обоим лотам аукциона признан индивидуальный предприниматель с ценой, незначительно превышающей начальную максимальную цену контракта по каждому лоту.

Оценив поведение указанных лиц при проведении аукциона, в том числе на основании имеющейся видеозаписи, УФАС пришло к выводу, что «Теплокомфорт» не имел заинтересованности одержать победу в торгах, своими действиями индивидуальный предприниматель и представитель «Теплокомфорта», участвовавшие в аукционе, создали видимость иллюзию конкуренции в торгах.

В указанных действиях «Теплокомфорта» и индивидуального предпринимателя усмотрены признаки сговора на торгах, вследствие чего в отношении указанных лиц возбуждено антимонопольного дело. «На сегодняшний день сговор на торгах – наиболее часто выявляемое нарушение антимонопольного законодательства» - отметила руководитель управления Наталия Гуревская.

Фото Владилена Олофинского