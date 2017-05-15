В Коми конкуренцию в сфере пассажирских перевозок устраняли вымогательством и уничтожением имущества

В республике завершено расследование уголовного дела в отношении 12 участников организованной группы. Они обвиняются в вымогательстве, отмывании денежных средств, принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения, а также умышленных уничтожении или повреждении имущества.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, следователи установили, что организованная группа из 12 человек вела свою преступную деятельность в столице региона. С целью получения имущества в особо крупном размере злоумышленники вымогали денежные средства, принадлежащие гражданам, оказывающим услуги населению по перевозке пассажиров и багажа на территории республики.

При расследовании уголовного дела изучили бухгалтерские и другие финансово-хозяйственные документы. В результате стало ясно, что деньги, полученные преступным путем, участники ОПГ легализовали, совершая финансовые операции и другие гражданско-правовые сделки.

Кроме того, доказана причастность участников организованной группы к совершению преступлений, направленных на устранение имеющейся конкуренции в предпринимательской деятельности, уничтожению и повреждению имущества организаций, ведущих коммерческую деятельность в Сыктывкаре. Всего от незаконных действий ОПГ пострадали 15 граждан, которым причинен ущерб в общей сложности на сумму более шести миллионов рублей.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора Коми.

В марте этого года пресс-служба МВД сообщала о задержании по подозрению в вымогательстве четверых участников организованной группы. Тогда говорилось, что злоумышленники вымогали денежные средства у автоперевозчиков, в том числе и у индивидуальных предпринимателей, занимающихся данным видом деятельности по иногородним маршрутам. Круг подозреваемых был установлен еще в апреле 2016-го. Идет ли речь о той же самой ОПГ, или это другая группировка, пресс-служба МВД не уточняет.

Фото Владилена Олофинского