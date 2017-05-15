Кадровая чехарда в Коми уже принесла негативные результаты

Республику продолжает незримо для жителей других регионов трясти, пишет «Московский Комсомолец», приводя несколько мнений по поводу причин для этого. Население, которое уже устало безмолвствовать, видит причины в реформах, проводимых руководством региона. Прокуратура уверена, что виной всему – безалаберное отношение чиновников и депутатов к своей работе и закону. Власть в свою очередь пеняет на прокурорских сотрудников, которые «кошмарят» министерства и запугивают чиновников проверками, что сильно мешает им работать.

Реформу объединения ведомств Сергей Гапликов начал проводить еще будучи временно исполняющим обязанности главы региона. Осенью 2015 года он заявил о слиянии министерства образования и агентства Коми по молодежной политике. Решение пояснил так: «Я никогда молодежь не разделял с образованием. В этой политике должен быть единый подход. Надо просто заниматься делом. А как эта оболочка будет называться, это второе дело».

Спустя год глава республики Коми решил, что это направление деятельности стоит продолжать. В итоге республиканская служба по тарифам (бывший руководитель и референт этой службы обвинены в получении взятки в особо крупном размере) влилась с министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Минсельхоз переименовали в министерство сельского хозяйства и потребительского рынка, передав последнему часть функций, в частности выдачу лицензий на реализацию алкогольной продукции. Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи и вовсе ликвидировали, передав его полномочия администрации главы республики Коми.

На этот раз объяснение звучало более весомо, нежели слова об оболочках и их названиях. Как пояснил чиновникам, общественниками и жителям Коми новый руководитель администрации главы республики Михаил Порядин, подобные объединения позволят исключить излишний документооборот и сократить сроки согласования. Также, как было заявлено, сократятся расходы.

Но если эти слияния и упразднения не вызвали широкого резонанса в обществе и видимых последствий, то объединение двух министерств с противоположными функциями не остался без внимания общественных организаций и жителей Коми. Речь об объединении министерства промышленности и транспорта с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. И теперь, по сути, защищать экологию должны те, кто наносит ей основной вред. Новое ведомство стало именоваться министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта. Само понятие «охрана окружающей среды» из названия исчезло. В итоге непросвещенные граждане могут решить, что ведомство занимается скорее вопросами разведки, освоения и использования природных ресурсов, нежели их защитой.

Бывший уже министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Помиведкин такое решение назвал нелогичным. «Мы работу не бросим. Может быть, принятое решение не совсем логичное. Но глава его принял. Придется работать в тех условиях, в которых работаем. В части надзора многое будет зависеть от руководителей министерства и принципиальной позиции инспекторов, которые останутся. Только так», – прокомментировал тогда указ чиновник.

Новый глава ведомства (бывший руководитель Минпрома), кандидат геолого-минералогических наук Николай Герасимов, напротив, ничего странного и нелогичного в слиянии двух министерств не видит. Свое мнение он аргументирует просто: Коми – регион ресурсный, а комплексное освоение ресурсов и охрана природы – две стороны одной медали. Правда, общественникам было сложно представить, чтобы люди, работающие в одной ведомстве, вдруг стали друг на друга составлять документы о нарушениях и при необходимости требовать через суд восстановления справедливости.

Но и лишать республику Минприроды – тоже неправильно. В этом убеждены не только экологи и общественники, но и обычные граждане, которые поддержали уже ни один пикет экоорганизаций и требуют отменить указ о слиянии министерств.

«Инициаторы объединения не скрывают, что это решение принято для ускорения процесса реализации проектов, связанных с вовлечением в промышленное освоение природных ресурсов», – говорится в петиции, под которой на сегодня подписалось 67 356 человек (в Коми проживает 850 тысяч человек, в столице республики – 260 тысяч). Для того чтобы документ попал на стол к главе республики, он должен собрать 75 тысяч подписей.

Возможно, со временем возмущения бы утихли, если бы новое ведомство показало свою активную позицию по охране окружающей среды и природных ресурсов. Но пока что жители Коми увидели лишь практически демонстративную отстраненность ведомства от решения проблем и выполнения профильных задач. Точки над «i» расставил недавний случай на нефтяном месторождении имени А.Алабушкина, где 10 апреля произошел взрыв на скважине с последующим возгоранием. Тогда нефтяная компания сообщила, что во всем виновен подрядчик, проводивший на скважине ремонтные работы. Проверке предстоит еще это подтвердить. С возгоранием о стихией боролись почти месяц – 7 мая предприятие сообщило, что возгорание ликвидировано, на устье скважины установлено специально разработанное противовыбросовое оборудование, устье загерметизировано. Если бы в других регионах Минприроды било бы в набат и регулярно отчитывалось о том, как идет проверка, о масштабах ущерба, нанесенного окружающей среде, на сайте министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики Коми о происходящем на месторождении нет ни слова. Многие посчитали это странным, но в свете объединения ведомств с противоположными функциями – довольно предсказуемым поведением.

Впрочем, не все гладко в работе не только ведомств, переживших реорганизацию. Прокурор республики Коми на одном из отчетных мероприятий поставил неудовлетворительную оценку чиновников, занимающихся программой переселения людей из ветхого и аварийного жилья. При предыдущем главе республике Вячеславе Гайзере (сейчас он находится под следствием и является основным участником крупного коррупционного скандала и уголовного дела по взяткам и создании преступной группы) этапы данной программы были провалены. После того, как полномочия с него были сняты, в республике много говорилось о том, что с новой командой у руля региона программа будет достойно реализована. Однако кардинально исправить ситуацию все-таки не удалось. Этапы программы так и не были выполнены до конца. После того как программа была запущена, прокуратура республики выявила 1798 нарушений, вынесла 200 предписаний, 101 человек был привлечен к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 28 уголовных дел.

Руководство Минстроя, отвечающего за реализацию программы, объявило, что муниципальные чиновники стали бояться прокуроров и выполнять свою работу, и посоветовало сначала выяснять, почему какие-то дома не достраиваются, а квартиры не выкупаются государством. Возможно, в бюджете просто денег нет.

У прокурора другое мнение на этот счет. По словам Сергея Бажутова, программа сорвана прежде всего из-за низкой исполнительской дисциплины и безалаберности муниципальных чиновников.

Действия прокуроров вызывают недовольство не только у чиновников, но и депутатов разных мастей. За 2016 год 49 сельских и районных народных избранников лишились депутатского мандата. Кто-то добровольно, кто-то – по решению судов. А все из-за нежелания раскрывать данные о своих имуществе и доходах, хотя по закону государственные служащие должны ежегодно декларировать свои доходы. Как пообещал прокурор республики, проверки пройдут и по итогам декларационной кампании 2017 года. И не исключено, что количество депутатов вновь уменьшится.

Получается, что почти все бывшее руководство республики сейчас находится в СИЗО и на скамье подсудимых. Новые глава региона старается уследить за всем сразу, имея довольно малочисленную команду и короткую скамейку запасных, увеличить которую из-за отсутствия кадров не получается. Попытки же «оптимизации» пока что заметных результатов не дали, при этом продемонстрировав, что при довольно крупном ЧП ситуация может выйти из-под контроля. Если бы речь шла о колонии, то тогда в ситуацию давно бы вмешалось государство-колонизатор, но так как речь идет о самостоятельном «ресурсном регионе», предугадать, как будет развиваться ситуация и чем обернутся все оптимизации, невозможно, делают вывод в «Московском Комсомольце».

Фото Елены Кабаковой