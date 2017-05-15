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Понедельник, 15 мая 2017, 17:32
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Инфляция в Коми: пользоваться кредитом стало дешевле, авиаперевозки и ритуальные услуги подорожали

Потребительские цены за апрель текущего года в среднем выросли на 0,3 процента.

Индекс цен на продовольственные товары сложился на уровне 100,4 процента (в апреле 2016 года было - 100,1 процента).

Как сообщает Комистат, наиболее значительное изменение цен было отмечено на плодоовощную продукцию. Так, лук репчатый стал дороже на 21 процент, картофель и капуста белокочанная - на 18 процентов, лимоны - на 8 процентов, помидоры и свекла столовая - на 4-6 процента. Наряду с этим огурцы подешевели на 8 процентов, апельсины - на 5 процентов, чеснок и виноград - на 4 процента.

Из молочной продукции цены на творог жирный, кисломолочные продукты, сметану, молоко питьевое цельное пастеризованное выросли в среднем на 3-4 процента. Сливочное масло подорожало на 2 процента, сосиски и сардельки, соленая маринованная рыба, икра лососевых рыб, рыбные консервы, соль поваренная, овощи натуральные консервированные, кетчуп, кофе - на 1 процент. Вместе с тем, ниже, чем в марте, отмечены цены на сахар-песок, крупу гречневую-ядрицу, овсяную и перловую - на 2-3 процента, куриные окорочка, свинину (кроме бескостного мяса), мороженую неразделанную рыбу - на 1 процент.

Из алкогольной продукции виноградные вина и коньяк подорожали в среднем на 1 процент.

Индекс цен на непродовольственные товары в истекшем месяце составил 100,2 процента, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (100,7 процента). Среди наблюдаемых видов одежды и обуви зафиксировано подорожание на 1 процент белья для детей ясельного возраста, кроссовок и спортивной обуви для взрослых. Кроме того, в среднем на 1-2 процента повысилась цена на велосипеды, легковые иномарки, фотоаппараты, сигареты зарубежных торговых марок, крем для лица, хозяйственное мыло.

Индекс цен на платные услуги в апреле составил 100,1 процент (в апреле 2016 года - 100,4 процента). Это было, в основном, обусловлено увеличением стоимости услуг воздушного транспорта на 4,5 процента, ветеринарных услуг - на 2,8 процента.

Среди услуг связи увеличился размер абонентской платы за неограниченный объем местных телефонных соединений - на 2 процента. Из наблюдаемых бытовых услуг ритуальные услуги подорожали на 3 процента, печать цветных фотографий - на 2 процента, мойка легкового автомобиля, ремонт брюк и выполнение обойных работ - на 1 процент. В то же время снизилась плата за пользование потребительским кредитом на 1 процент.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
Инфляцияценыпродуктыуслуги
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