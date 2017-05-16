КомиОнлайн

Новости

Вторник, 16 мая 2017, 14:39
  • 166
  • 0
  • 1

14:39
Россельхозбанк погасил внешние займы на 1,448 миллиарда долларов США

Банк планомерно снижает зависимость от зарубежного фондирования.

Россельхозбанк 15 мая 2017 года погасил еврооблигационный займ объемом один миллиард 148 долларов США, привлеченного в мае 2007 года. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Также 12 мая 2017 года были исполнены обязательства на сумму 300 миллионов долларов США по привлеченному долгосрочному межбанковскому депозиту.

Россельхозбанк последовательно обеспечивает реализацию стратегии на замещение ранее привлеченных на международных рынках ресурсов заимствованиями на внутреннем рынке клиентских средств и долгового капитала, говорится в пресс-релизе.

«Россельхозбанк планомерно снижает зависимость от зарубежного фондирования в условиях действующих в отношении банка секторальных санкций. С августа 2014 года банк погасил еврооблигации на сумму эквивалентную 217 миллиардов рублей, при этом более 51 миллиарда рублей были возвращены досрочно. В совокупных обязательствах банка доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, за этот период сократилась в два раза с 20,3 процента до 10,4 процента. Мы продолжим работать над формированием качественной, устойчивой и диверсифицированной ресурсной базы на основе заимствований на внутреннем рынке», – отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Москва
Экономика
Делу время
банккапиталзайм
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Промоутер-консультант
АНКОР Аутсорсинг (Сыктывкар)
от 45000 RUR

Продавец-консультант
Рогацкая М. В. (Сыктывкар)
от 25000 до 50000 RUR

Оператор ПК
Рашн Кастомер Групп (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

бур:
Заказчиком выступил минсельхоз, приурочив установку к объявленному в Коми Году добрых дел. Корова изготовлена из стали в натуральную величину. Ее бока украшают цветы, через которые видно утробу животного. Работники министерства уже положили начало традиции класть туда монеты на счастье.
16.05.2017 - 13:21
Перейти к новости
Горожанин:
«Кто-то, видимо, случайно прошел по такой ссылке. Заражено 13 компьютеров. Сеть частично восстановлена», - рассказали «КомиОнлайну». Не надо муниципальным госслужащим ползать по интернету в рабочее время. Работать надо!
16.05.2017 - 12:30
Перейти к новости
Житель Коми:
Лучше бы вход в здание отремонтировали,куда смотрит главный архитектор города, возле молокозавода ладно, а тут, что за СОВХОЗ?
16.05.2017 - 11:27
Перейти к новости
KolyaroDer:
Как узнать айпи компьютера?
16.05.2017 - 10:27
Перейти к новости
Алена:
Позорная Коми!!!!!!!!! Граждане депутаты, проживите на 8100 в месяц, коммуналку при этом заплатите,и в магазины вы не ходите наверное???где наши северные?????????????
16.05.2017 - 08:16
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика