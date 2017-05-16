Россельхозбанк погасил внешние займы на 1,448 миллиарда долларов США

Россельхозбанк 15 мая 2017 года погасил еврооблигационный займ объемом один миллиард 148 долларов США, привлеченного в мае 2007 года. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Также 12 мая 2017 года были исполнены обязательства на сумму 300 миллионов долларов США по привлеченному долгосрочному межбанковскому депозиту.

Россельхозбанк последовательно обеспечивает реализацию стратегии на замещение ранее привлеченных на международных рынках ресурсов заимствованиями на внутреннем рынке клиентских средств и долгового капитала, говорится в пресс-релизе.

«Россельхозбанк планомерно снижает зависимость от зарубежного фондирования в условиях действующих в отношении банка секторальных санкций. С августа 2014 года банк погасил еврооблигации на сумму эквивалентную 217 миллиардов рублей, при этом более 51 миллиарда рублей были возвращены досрочно. В совокупных обязательствах банка доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, за этот период сократилась в два раза с 20,3 процента до 10,4 процента. Мы продолжим работать над формированием качественной, устойчивой и диверсифицированной ресурсной базы на основе заимствований на внутреннем рынке», – отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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