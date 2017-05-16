КомиОнлайн

Новости

Вторник, 16 мая 2017, 15:20
  • 153
  • 0
  • 1

15:20
В Коми продолжает дешеветь жилье

Цены на первичном рынке снижаются быстрее, чем на вторичном.

По данным Росстата, за первый квартал 2017 года цены на квартиры в новых домах в среднем по республике снизились на 1,5 процента и составили 49,3 тысячи рублей за один квадратный метр. Изменения на вторичном рынке были не столь заметными – стоимость «квадрата» уменьшилась на 0,5 процента, преодолев планку в 57 тысяч.

Средние цены на квартиры (руб за один квадратный метр)

Все типы квартир

2017

2016

1-й квартал

4-й квартал

3-й квартал

2-й квартал

1-квартал

первичный рынок

49 303

50 086

51 015

52 100

52 317

вторичный рынок

56 973

57 258

57 704

58 168

58 346

Если в конце 2015-го разница в стоимости квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынке составляла 3,7 тысячи рублей, то к концу 2016-го она увеличилась до 7,1 тысячи, а по итогам первого квартала 2017-го составила 7,6 тысячи.

Квадратный метр в квартирах улучшенного качества на вторичном рынке стал стоить около 59 тысяч рублей, в типовых квартирах – менее 55 тысяч рублей. Впервые Росстат привел цену «квадрата» на квартиры низкого качества: в среднем по республике она равняется 50,8 тысячи рублей.

Квартиры на вторичном рынке

2017

2016

1-й квартал

4-й квартал

3-й квартал

2-й квартал

1-квартал

улучшенного качества

58 975

59 047

59 354

59 886

60 082

среднего качества (типовые)

54 848

55 176

55 784

56 169

56 327

низкого качества

50 806

-

-

-

-

Согласно данным сайта 167000.ru, цены на недвижимость в Сыктывкаре на протяжении всего первого квартала 2017 года постепенно снижались. Если в начале января цена за «квадрат» в столице Коми тянулась к 53 тысячам рублей, то к концу марта упала до 52,5 тысячи, а к середине мая опустилась до 51,5 тысячи.

В январе в Ухте цены на жилье сначала резко обрушились (с почти 57 тысяч за квадратный метр до 54 тысяч), после чего вновь поднялись до прежнего уровня и начали постепенно снижаться. В конце марта стоимость «квадрата» подошла к отметке в 56 тысяч рублей. Сейчас же средняя цена на жилую недвижимость колеблется около 54,5-55 тысяч рублей.

Первый квартал для рынка недвижимости в Сыктывдинском районе отмечался нестабильностью: сначала цены упали до 37,5 тысячи рублей за квадратный метр, затем поднялись почти до 40 тысяч и вновь понизились до 38,5 тысячи к концу апреля. К маю показатели стали вести себя спокойнее, цена почти все три последних месяца находится в районе 38 тысяч рублей за «квадрат».

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкарУхта
Общество
Социум
недвижимостьКвартирыценыжилье
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Оператор ПК
Рашн Кастомер Групп (Сыктывкар)

Промоутер-консультант
АНКОР Аутсорсинг (Сыктывкар)
от 45000 RUR

Продавец-консультант
Рогацкая М. В. (Сыктывкар)
от 25000 до 50000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

бур:
Заказчиком выступил минсельхоз, приурочив установку к объявленному в Коми Году добрых дел. Корова изготовлена из стали в натуральную величину. Ее бока украшают цветы, через которые видно утробу животного. Работники министерства уже положили начало традиции класть туда монеты на счастье.
16.05.2017 - 13:21
Перейти к новости
Горожанин:
«Кто-то, видимо, случайно прошел по такой ссылке. Заражено 13 компьютеров. Сеть частично восстановлена», - рассказали «КомиОнлайну». Не надо муниципальным госслужащим ползать по интернету в рабочее время. Работать надо!
16.05.2017 - 12:30
Перейти к новости
Житель Коми:
Лучше бы вход в здание отремонтировали,куда смотрит главный архитектор города, возле молокозавода ладно, а тут, что за СОВХОЗ?
16.05.2017 - 11:27
Перейти к новости
KolyaroDer:
Как узнать айпи компьютера?
16.05.2017 - 10:27
Перейти к новости
Алена:
Позорная Коми!!!!!!!!! Граждане депутаты, проживите на 8100 в месяц, коммуналку при этом заплатите,и в магазины вы не ходите наверное???где наши северные?????????????
16.05.2017 - 08:16
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика