- 153
- 0
- 1
15:20 В Коми продолжает дешеветь жилье
Цены на первичном рынке снижаются быстрее, чем на вторичном.
По данным Росстата, за первый квартал 2017 года цены на квартиры в новых домах в среднем по республике снизились на 1,5 процента и составили 49,3 тысячи рублей за один квадратный метр. Изменения на вторичном рынке были не столь заметными – стоимость «квадрата» уменьшилась на 0,5 процента, преодолев планку в 57 тысяч.
Средние цены на квартиры (руб за один квадратный метр)
|
Все типы квартир
|
2017
|
2016
|
1-й квартал
|
4-й квартал
|
3-й квартал
|
2-й квартал
|
1-квартал
|
первичный рынок
|
49 303
|
50 086
|
51 015
|
52 100
|
52 317
|
вторичный рынок
|
56 973
|
57 258
|
57 704
|
58 168
|
58 346
Если в конце 2015-го разница в стоимости квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынке составляла 3,7 тысячи рублей, то к концу 2016-го она увеличилась до 7,1 тысячи, а по итогам первого квартала 2017-го составила 7,6 тысячи.
Квадратный метр в квартирах улучшенного качества на вторичном рынке стал стоить около 59 тысяч рублей, в типовых квартирах – менее 55 тысяч рублей. Впервые Росстат привел цену «квадрата» на квартиры низкого качества: в среднем по республике она равняется 50,8 тысячи рублей.
|
Квартиры на вторичном рынке
|
2017
|
2016
|
1-й квартал
|
4-й квартал
|
3-й квартал
|
2-й квартал
|
1-квартал
|
улучшенного качества
|
58 975
|
59 047
|
59 354
|
59 886
|
60 082
|
среднего качества (типовые)
|
54 848
|
55 176
|
55 784
|
56 169
|
56 327
|
низкого качества
|
50 806
|
-
|
-
|
-
|
-
Согласно данным сайта 167000.ru, цены на недвижимость в Сыктывкаре на протяжении всего первого квартала 2017 года постепенно снижались. Если в начале января цена за «квадрат» в столице Коми тянулась к 53 тысячам рублей, то к концу марта упала до 52,5 тысячи, а к середине мая опустилась до 51,5 тысячи.
В январе в Ухте цены на жилье сначала резко обрушились (с почти 57 тысяч за квадратный метр до 54 тысяч), после чего вновь поднялись до прежнего уровня и начали постепенно снижаться. В конце марта стоимость «квадрата» подошла к отметке в 56 тысяч рублей. Сейчас же средняя цена на жилую недвижимость колеблется около 54,5-55 тысяч рублей.
Первый квартал для рынка недвижимости в Сыктывдинском районе отмечался нестабильностью: сначала цены упали до 37,5 тысячи рублей за квадратный метр, затем поднялись почти до 40 тысяч и вновь понизились до 38,5 тысячи к концу апреля. К маю показатели стали вести себя спокойнее, цена почти все три последних месяца находится в районе 38 тысяч рублей за «квадрат».
Фото Елены Кабаковой
Поиск работы
Рашн Кастомер Групп (Сыктывкар)
АНКОР Аутсорсинг (Сыктывкар)
Рогацкая М. В. (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
Добавить комментарий