В Коми продолжает дешеветь жилье

По данным Росстата, за первый квартал 2017 года цены на квартиры в новых домах в среднем по республике снизились на 1,5 процента и составили 49,3 тысячи рублей за один квадратный метр. Изменения на вторичном рынке были не столь заметными – стоимость «квадрата» уменьшилась на 0,5 процента, преодолев планку в 57 тысяч.

Средние цены на квартиры (руб за один квадратный метр)

Все типы квартир 2017 2016 1-й квартал 4-й квартал 3-й квартал 2-й квартал 1-квартал первичный рынок 49 303 50 086 51 015 52 100 52 317 вторичный рынок 56 973 57 258 57 704 58 168 58 346

Если в конце 2015-го разница в стоимости квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынке составляла 3,7 тысячи рублей, то к концу 2016-го она увеличилась до 7,1 тысячи, а по итогам первого квартала 2017-го составила 7,6 тысячи.

Квадратный метр в квартирах улучшенного качества на вторичном рынке стал стоить около 59 тысяч рублей, в типовых квартирах – менее 55 тысяч рублей. Впервые Росстат привел цену «квадрата» на квартиры низкого качества: в среднем по республике она равняется 50,8 тысячи рублей.

Квартиры на вторичном рынке 2017 2016 1-й квартал 4-й квартал 3-й квартал 2-й квартал 1-квартал улучшенного качества 58 975 59 047 59 354 59 886 60 082 среднего качества (типовые) 54 848 55 176 55 784 56 169 56 327 низкого качества 50 806 - - - -

Согласно данным сайта 167000.ru, цены на недвижимость в Сыктывкаре на протяжении всего первого квартала 2017 года постепенно снижались. Если в начале января цена за «квадрат» в столице Коми тянулась к 53 тысячам рублей, то к концу марта упала до 52,5 тысячи, а к середине мая опустилась до 51,5 тысячи.

В январе в Ухте цены на жилье сначала резко обрушились (с почти 57 тысяч за квадратный метр до 54 тысяч), после чего вновь поднялись до прежнего уровня и начали постепенно снижаться. В конце марта стоимость «квадрата» подошла к отметке в 56 тысяч рублей. Сейчас же средняя цена на жилую недвижимость колеблется около 54,5-55 тысяч рублей.

Первый квартал для рынка недвижимости в Сыктывдинском районе отмечался нестабильностью: сначала цены упали до 37,5 тысячи рублей за квадратный метр, затем поднялись почти до 40 тысяч и вновь понизились до 38,5 тысячи к концу апреля. К маю показатели стали вести себя спокойнее, цена почти все три последних месяца находится в районе 38 тысяч рублей за «квадрат».

Фото Елены Кабаковой