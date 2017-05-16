Вторую сыктывкарскую барахолку предложили перенести на бывший Центральный рынок

На брифинге 16 мая мэр Сыктывкара Валерий Козлов рассказал, что в мэрию поступило предложение от горожан: перенести стихийный блошиный рынок на пересечении улиц Карла Маркса и Орджоникидзе на территорию бывшего Центрального рынка.

«Я отношусь к этой идее положительно. Помимо прочего, нам поступали тревожные сигналы о том, что там торгуют «боярышником», - сказал глава города. – Мы готовы бесплатно предоставить помещение для торговцев. Территория там удобная, есть обслуживающая организация, которая следит за порядком. Сейчас ведем работу с инициативной группой. Не все продавцы согласны на переезд – по их словам, это менее проходное место. Но люди, привыкшие отовариваться на этой барахолке, думаю, согласятся пройти несколько лишних метров. Тем более, это совсем неподалеку. Думаю, нам удастся соблюсти интересы горожан, продавцов и покупателей».

*** На протяжение многих лет прямо на тротуаре вдоль улицы Карла Маркса в районе бывшего Центрального рынка горожанам предлагают приобрести старые и бывшие в употреблении вещи: предметы домашнего обихода, личного пользования, обувь, инструменты, детские игрушки.

Так как место несанкционированной торговли, по мнению чиновников из горадминистрации, представляет собой неприглядное зрелище и портит внешний облик города, в апреле 2017 года было решено направить в полицию письмо с просьбой включить в маршрут патрулирования это место. «Это необходимо для того, чтобы работники правоохранительных органов могли установить личности так называемых торговцев. Полученные данные дадут возможность специалистам мэрии составить материалы об административных правонарушениях [несанкционированная уличная торговля запрещена в Сыктывкаре] и направить их в суд для принятия решения, - говорилось в сообщении от мэрии. - Такие меры позволят навести порядок в центральной части города, так как товар, разложенный на участке, не предназначенном для этого вида деятельности, помимо всего прочего мешает движению пешеходов».

Напомним, летом прошлого года столичные власти начали борьбу с блошиным рынком в Кируле, который открылся летом 2015 года, после чего мэрия неоднократно хотела его закрыть. Чиновники ссылались на то, что барахолка портит внешний вид города и угрожает его безопасности. В конце 2016 года блошиный рынок закрылся. Но, по словам очевидцев, спустя время он открылся чуть подальше, внутри гаражного массива

Фото Владилена Олофинского