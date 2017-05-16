В Сыктывкаре продолжается рассмотрение дела против референта службы Коми по тарифам

Сыктывкарский городской суд в начале мая разбирался в нюансах установки тарифов на тепло и электроэнергию, а также в возможности сотрудников службы Коми по тарифам [теперь она является частью Минстроя – прим.] влиять на это. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Перед судом предстал бывший референт службы Олег Рябинин, который находился в подчинении Ильи Первакова – еще одного фигуранта уголовного дела. Им инкриминируется незаконное повышение тарифов в пользу компаний ТЭК, аффилированных с прежним зампредом правительства Константином Ромадановым. Напомним, К.Ромаданов в свою очередь обвиняется в участии в преступном сообществе, в котором фигурируют имена бывших руководителей республики, в том числе и экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.

По версии следствия, И.Перваков и его правая рука О.Рябинин с марта 2011 года по август 2015 года получали вознаграждение в виде денежных средств, снегохода Lynx, а также путем исполнения за И.Первакова обязательств оплаты по договору купли-продажи квартиры.

Квартиру в Сыктывкаре руководитель службы с супругой приобрели в 2012 году. Недвижимость площадью 320 квадратных метров обошлись им в 12 миллионов рублей. При этом 7 миллионов чиновник внес самостоятельно, оставшуюся часть с процентами обязался оплатить в рассрочку. Но так сложились, что свои финансовые обязательства И.Перваков не исполнил.

Во время проверки законодательства о тарифах и противодействия коррупции прокуратура Коми установила, что за него деньги в размере 5,8 миллиона рублей были перечислены продавцу по указанию одного из заместителей председателя правительства республики, действовавшего на тот момент и курировавшего работу в энергетической сфере, «в обмен на оказание преференций в сфере тарифной политики отдельным предприятиям».

Всего, по версии следствия, И.Перваков и О.Рябинин почти за четыре года получили свыше 10,2 миллиона рублей взяток от бывшего заместителя председателя правительства Коми К.Ромаданова. «В обмен за вознаграждения руководитель и референт службы обеспечивали общее покровительство подконтрольным взяткодателю коммерческим организациям и принятие решений об установлении им максимально возможных цен (тарифов)», – сообщала пресс-служба ведомства.

В январе 2017 года прокуратура отрапортовала, что И.Перваков и О.Рябинин официально перешли в статус обвиняемых по делу о «получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В ходе расследования И.Перваков полностью признал вину в содеянном и во время рассмотрения гражданского дела по иску прокуратуры добровольно перечислил в доход федерального бюджета более 5,8 миллионов рублей «преступного дохода».

Более того, он пошел на досудебное соглашение, в связи с чем его уголовное дело было выделено в отдельное производство. «Рябинин вину признал частично», – сообщало надзорное ведомство, подчеркивая, что делом занимался отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Коми.

В ходе недавнего судебного заседания, на котором рассматривалось дело находящегося о подписке о невыезде О.Рябинина, были заслушаны показания бывших и нынешних сотрудниц службы по тарифам, которые проходят по делу свидетельницами. Женщины положительно охарактеризовали референта, назвав его «доброжелательным специалистом», а также рассказали об особенностях формирования тарифов.

Как пишет «Московский Комсомолец», он разработал и внедрил некие шаблоны, в которые специалисты отделов вводили данные, предоставляемые теплоэнергетическими компаниями. Программа сама высчитывала тариф. Остается только нюанс, что при изменении хоть одной цифры программа могла выдавать новый тариф.

Одна из свидетельниц отметила, что «после ухода Олега Николаевича был создан отдел методологии, который занимается тем, что раньше делал один Олег Николаевич».

Третьим свидетелем на заседании был заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Павел Секретарев. В годы работы О.Рябинина и И.Первакова он занимал пост начальника одного из управлений службы по тарифам, а затем – заместителя руководителя.

В своем выступлении он рассказал суду, зачем вообще была введена должность референта, а также дал характеристику работы О.Рябинина.

Следующее заседание состоится летом 2017 года.

До июля продлено и расследование по громкому «делу Гайзера», к которому имеют отношения и бывшие сотрудники службы по тарифам. В.Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года в аэропорту Домодедово, откуда чиновник намеревался вылететь за границу. В этот же день были арестованы еще 18 человек, среди которых были спикер госсовета Игорь Ковзель, замглавы республики Алексей Чернов, а также 16 чиновников и бизнесменов, которые, по версии следствия, составляли некое преступное сообщество по выводу государственных средств в оффшоры. Уголовные дела были возбуждены по нескольким статьям: «Создание преступного сообщества», «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере, организованной группой».

Фото с сайта spb.aif.ru