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Вторник, 16 мая 2017, 19:02
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Сбербанк предложил жителям столицы Коми проверить свои силы во время «Зеленого марафона»

Всех желающих 28 мая ждет площадка ГТО.

В столице Коми местом проведения спортивного праздника «Зеленый марафон» станет Стефановская площадь. «Зеленый марафон» – это общегородское спортивное мероприятие. Любой желающий может проверить себя, пробежав символическую дистанцию в 4 километра 200 метров, и тем самым приобщиться к здоровому образу жизни. Начало регистрации – в 10:00. Старт забега запланирован на 12:00, сообщает пресс-служба Сбербанка в Коми.

ГТО – это программа физической и культурной подготовки, включающая в себя нормативы выполнения упражнений для различных категорий граждан. Проверить себя смогут школьники от 6 до 17 лет, а также взрослые мужчины и женщины. Для каждой возрастной категории установлены свои нормативы, ознакомиться с которыми можно на сайте www.gto.ru или непосредственно на площадке.

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На Стефановской площади будет установлено специальное оборудование, где каждый желающий сможет проверить свои спортивные возможности: подтягивание, рывок гири, прыжок в длину, стрельба из электронного оружия, отжимание, поднимание туловища (пресс).

«Спорт для всех» - таков девиз, объединяющий «Зеленый марафон» и ГТО, – сказал управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев, – Приходи и проверь себя – готов ли ты к труду и обороне?» - пригласил он.

Помимо ГТО, участники «Зеленого марафона» смогут посетить различные спортивные и игровые площадки, поболеть за спортсменов открытого командного первенства города по функциональному многоборью Triple, увидеть выступления ярких творческих коллективов. В йога-парке приверженцы здорового образа жизни смогут познакомиться с разными направлениями йоги. Для детей будут организованы различные площадки с активностями.

*** Генеральная лицензия банка России №1481. Официальные сайты — www.sberbank, www.sberbank.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка в Коми

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КомиСыктывкар
Спорт
Образ жизни
Сбербанк
марафонбегсоревнованиябанк
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