О чем говорит республика: проекты или прожекты, отчего собака бывает кусачей, нескорая скорая

Голый бетон и зеленый газон

Набережная реки Сысолы в столичном парке имени Кирова в этом году останется в ее нынешнем виде – голый бетон и зеленый газон. Средств на приведение ее в должный порядок нет и их пока не предвидится.

Однако в самом парке проведут работы по благоустройству. По словам главы администрации Сыктывкара Валерия Козлова, имеющиеся средства пойдут на конкретные прикладные вещи: благоустройство дорожек, замену светильников, возможно, комплектование спортивного узла с дополнительной покупкой оборудования. Что же, и на том спасибо. Вот если еще мэрия найдет управу на владельцев собак, выгуливающих в парке своих питомцев, цены, что называется, ей не будет!

Масштабная реконструкция в ближайшей перспективе ждет и Мичуринский парк Сыктывкара, благоустройством которого займутся сразу две компании. Территорию парка планируется разделить на четыре зоны. На первой площадке предполагается территория для отдыха. Вторая станет детской с игровыми комплексами и, возможно, веревочным парком. Также там могут появиться кафе и площадка для занятия скейтбордом. На третьей – общественной зоне – планируется возведение амфитеатра, где смогут выступать творческие коллективы, проводиться митинги и народные собрания. Четвертой зоной – хочется в это верить! – станет площадка для выгула собак.

По заверению градоначальника, проекты сначала обязательно вынесут на общественное обсуждение, а уже после их одобрения будут заложены средства на проведение работ.

К слову, в этом году больше повезет Воркуте, которая по федеральному проекту, предусматривающему формирование комфортной городской среды, получит более 37 миллионов рублей. Средства здесь решили направить в том числе и на реконструкцию излюбленного места отдыха воркутинцев – Аллею пионеров. Руководитель администрации города Игорь Гурьев уже представил проект реконструкции на своей страничке в соцсети. Здесь появятся зона для прогулок, зона отдыха, спортивная и игровые площадки, декоративное освещение. Имеющиеся зеленые насаждения приведут в порядок, спилят засохшие стволы и ветки.

Сыктывкарцам остается по-доброму порадоваться за жителей заполярного города и верить, что реконструкция столичных парков все же будет завершена, а проекты не останутся прожектами.

Дай лапу, друг!

Без малого 2,5 тысячи жителей Коми пострадали в минувшем году от укусов животных. Это почти на 200 человек меньше, чем годом ранее, но цифра все равно не радует. Причем от зубов диких животных пострадали лишь 44 человека, остальные укушены домашними или оставшимися без хозяев питомцами.

Власти столицы Коми в этом году направят около полутора миллионов рублей на отлов безнадзорных собак, а именно они являются главными «кусаками». С 2015 года в Сыктывкаре действует комплексный план по решению проблемы безнадзорных животных. Как и в прежние годы, отловом, а иного способа пока не придумано, занимается специализированная компания «Аракс».

Особая работа проводится в пригородных поселках Сыктывкара. Через представителей администраций на местах ведутся беседы с населением. Людей предупреждают о недопустимости самостоятельных прогулок собак по улицам. Но сознательных граждан по пальцам сосчитать можно.

Не далее как в марте глава Коми Сергей Гапликов поставил в пример другим муниципалитетам опыт Воркуты, которая, помимо средств из республиканского бюджета, вкладывает в решение проблемы безнадзорных собак и муниципальные деньги. Как результат – количество укушенных людей здесь сократилось вдвое. Тогда же было четко озвучено, что и в других городах и районах действовать нужно не по принципу «денег нет, и делать ничего не будем», а «есть вопрос, и его надо решать». Хочется надеяться, что в муниципальных образованиях республики мнение высшего должностного лица будет услышано, и это даст положительный эффект.

Почему скорая – нескорая?

Бригады скорой медицинской помощи в последнее время регулярно попадают в сводки новостей. Из разных городов России приходят сообщения, что спешащих на вызов спецавтомобилей не пропускают или перегораживают им путь, на медиков нападают, их даже избивают.

Наша республика не исключение, но здесь часто другая напасть: плохие и нерасчищенные дороги. Сегодня, например, активно обсуждается новость о том, что 14 мая спецавтомобиль застрял на улице Ломоносова в сыктывкарском поселке Краснозатонский. Закончив обслуживание пациента, которому, к счастью, не потребовалась госпитализация, бригада медиков не смогла выехать со двора – автомобиль просто увяз в грязи. Прибывший на помощь внедорожник спасателей, порвав два троса, так и не смог вызволить скорую. Лишь через полтора часа это удалось пожарному КамАЗу.

В декабре прошлого года скорую в поселке Веселовка Корткеросского района пришлось откапывать всем миром, а больного везти на каталке по сугробам. А 21 января уже этого года, в деревне Ыбпом Сысольского района также из-за нерасчищенных от снега дорог врачи бригады скорой более километра тащили 62-летнего пациента с симптомами сердечного заболевания на надувных носилках. Об этом рассказали даже федеральные СМИ, а через несколько дней мужчина умер.

Это лишь самые резонансные ЧП, в действительности их гораздо больше. Примечательно, что подобные вопиющие случаи не несут за собой никаких последствий. Дороги в деревнях, селах и поселках по-прежнему остаются нерасчищенными и непролазными, а нерадивые ответственные чиновники – безнаказанными.

Спецавтомобили попадают в западню даже в городе. Два дня назад у дома №117 по улице Карла Маркса в столице республике скорая оказалась запертой шлагбаумом. Въехав во двор, выехать из него экипаж уже не смог, хотя к нему поступил новый вызов. Двадцать драгоценных минут медики обращались в квартиру за квартирой, а также к гуляющим во дворе и стоящим на балконах людям – тщетно! От кого запираемся, господа собственники? Не к вам ли в следующий раз будет спешить экстренная служба?

Василий Жуков

Фото с сайта rkomi.ru

Это авторский материал, редакция «КомиОнлайна» может не разделять мнение и позицию автора.