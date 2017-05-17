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Среда, 17 мая 2017, 15:23
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15:23
В Коми удостоверений и нарукавных повязок хватило только для половины дружинников

Ответственно к вопросу подходят лишь четыре муниципалитета.

По данным Минюста региона, сегодня народные дружины созданы во всех муниципалитетах республики, последним присоединился Троицко-Печорский район. Таким образом, в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Коми включено 28 народных дружин с общей численностью 347 человек, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Анализируя мониторинг деятельности народных дружин, можно отметить, что некоторые муниципальные образования относятся к этому институту очень ответственно, вкладывают много сил, разрабатывают стимулирующие меры для привлечения граждан к охране общественного порядка. В их числе - Сыктывкар, Ухта, Сосногорск и Усть-Вымский район, в которых администрация принимает дополнительные меры и решает вопросы по страхованию и материальному стимулированию народных дружинников», - пояснил министр юстиции региона Дмитрий Наумов на заседании штаба народных дружин 16 мая.

Среди проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты при создании народных дружин, - недостаточное материально-техническое оснащение.

Как было озвучено на заседании, дружинники во время патрулирования должны иметь при себе удостоверение соответствующего образца и нарукавную повязку. Пока ими обеспечены 184 народных дружинника, то есть только половина. Кроме того, Минюстом региона в целях обеспечения защиты народных дружинников в темное время суток подготовлен законопроект по дополнению отличительной символики светоотражающими жилетами.

«Органы местного самоуправления недостаточно активно освещают деятельность народных дружин в республиканских и местных средствах массовой информации. Чем более популяризирована эта тема, тем больше граждан будет привлечено к охране общественного порядка», - добавил Д.Наумов.

По итогам заседания участники рабочего совещания штаба сошлись во мнении о необходимости предоставления народным дружинникам дополнительных льгот на уровне муниципальных образований, проведении «кустовых» обучающих семинаров для командиров народных дружин и должностных лиц, курирующих это направление деятельности в муниципальных образованиях

Как сообщалось ранее, по итогам 12 месяцев 2016 года с участием народных дружинников обнаружено 1575 административных нарушений и 1064 человека задержано. Как сообщалось ранее, в столице Коми члены дружин за год помогли полицейским раскрыть два преступления и выявили 755 административных нарушения.

За 2015 год народные дружинники помогли установить 984 административных правонарушения и задержать 772 правонарушителя.

*** Вопрос о возмещении расходов на оплату стоимости проезда членов дружины в общественном транспорте решен на республиканском уровне. Также им компенсируют расходы по личному страхованию, ежегодно предоставляют путевку в республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий – по одному дружиннику от муниципалитета, премируют за участие в раскрытии особо важных дел и заключают договоры гражданско-правового характера с руководителями дружин. А в Ухте за час дежурства в будни народные охранники получают 46 рублей.

Фото Катерины Клепиковской

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУхтаСосногорскУсть-Вымский районТроицко-Печорский район
Политика
Социум
Безопасностьправопорядокдружинники
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