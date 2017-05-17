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Среда, 17 мая 2017, 16:24
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16:24
В Коми сменился руководитель управления ФСБ

Прежний глава ведомства пошел на повышение.

Как сообщает «Комиинформ», 16 мая личному составу УФСБ по Коми представили нового руководителя. Полковник Сергей Демьянишников ранее был заместителем начальника УФСБ по Калининградской области. Указом президента России от 9 мая 2017 года он назначен руководителем управления в Коми.

Генерал-майор Александр Калашников, ранее возглавлявший региональное ведомство, в порядке продвижения по службе назначен на вышестоящую должность.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарКалининградская область
Общество
Социум
фсбРуководстводолжность
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