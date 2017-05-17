О чем говорит республика: опальный генерал, Комистат со средней температурой и небезопасные переходы

«Тебя посодют, а ты не воруй»

Эти слова героя Анатолия Папанова своему зятю-спекулянту в знаменитом фильме «Берегись автомобиля» вспомнились сегодня не случайно. Сыктывкарский городской суд вынес решение по делу бывшего начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по Коми Александра Протопопова: 7 лет колонии строгого режима и штраф в размере без малого двух миллионов рублей. Звания генерала в силу прежних заслуг бывший главный тюремщик республики пока не лишен.

Неизвестно, станет ли его защита оспаривать этот приговор, а вот прокуратура Коми уже заявила о своем мнении. Здесь сочли вынесенное наказание слишком мягким, так что об окончательном решении говорить еще рано.

Напомним, речь идет о взятках должностному лицу от предпринимателя Рамала Джаббарлы за возможность поставлять продукты питания в исправительные учреждения региона. Кроме того, А. Протопопову инкриминируется участие в хищении более девяти тысяч железобетонных плит с автомобильных дорог в Удорском районе, по которым исправительные учреждения вывозят заготовленную древесину. Дороги, а соответственно и плиты, находились в федеральной собственности и были закреплены за учреждениями Минюста России лишь на праве хозяйственного ведения. К слову, этот эпизод выделен судом в отдельное производство и возвращен для доработки.

Если со взятками все понятно, то вот история с плитами покрыта мраком. Как утверждает следствие, хищение длилось с марта 2014-го по октябрь 2015-го, то есть полтора года. Тяжелые грузовики вывозили эти плиты, портили единственную дорогу в Удору. Люди обращались к представителям власти, в СМИ и в правоохранительные органы.

Например, в октябре 2014 года «БНК» писало, что в районе разбирают дорогу. На тот момент было вывезено уже около пяти километров бетонных плит. Охотник, представившийся Сергеем, тогда же обратился в отдел промышленности администрации Удорского района. Оказалось, что там ничего не знают, но пообещали проверить и разобраться. «Разобрались» – воровство продолжалось, несмотря на то что по дороге жизни, как называют ее сами удорчане, ездили и чиновники, и депутаты, и полицейские, и тяжелые грузовики с прицепами, на которых аккуратными стопками были уложены украденные плиты.

Летом следующего года дорожное агентство Коми начало отсыпку проблемного участка между поселками Вожский и Едва. Эта работа не дала должного эффекта, и тогда еще врио главы Коми Сергей Гапликов отправил в Удору контролировать ход работ главного дорожника республики Эдуарда Слабикова. По итогам инспекции, в октябре 2015 года, чиновник заявил среди прочего, что «как только мы привели дорогу в нормативное состояние, пошли лесовозы, теперь еще пошел транспорт, который возит бетонные плиты, даже уголовное дело уже заведено на организации, которые несанкционированно снимают плиты с дорог в Удорском районе». И даже после этого хищение плит все равно продолжалось. Почему? Надеемся, следователи ответят и на этот вопрос.

Статистика, которая не перестает нас удивлять

Статистика знает все, и время от времени продолжает нас удивлять. Вот и сегодня в очередной раз она озадачила цифрами многих жителей республики. Читаем: в марте средняя зарплата в Коми превысила 44 тысячи рублей, что на 17,8 процента больше средней по стране. Вы рады? Тогда где фейерверки, шампанское, цыгане?

Комистат сообщает, что зарплата росла на предприятиях общепита, производства бумаги и бумажных изделий, в научных организациях, в сферах, связанных с информационными технологиями, нефтедобычей, предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых, а также компаниях по трудоустройству и подбору персонала, производству напитков, по предоставлению финансовых услуг (денежное посредничество).

В некоторых отраслях зарплата превышает «среднюю температуру» по Коми примерно в 2-2,5 раза. Работают эти рокфеллеры на производстве бумаги и нефтепродуктов, в добыче нефти, в трубопроводном транспорте. Отмечено, что низким остается уровень оплаты труда работников культуры и спорта (28,6 тысячи рублей), образования (29,5 тысячи), здравоохранения и предоставления социальных услуг (33,5 тысячи).

Понятно, что статистика – ведомство, работающее по давно устоявшимся правилам. Самодеятельность здесь не приветствуется, поэтому и информация выходит какая-то однобокая. Вот что мешает счетоводам дать людям все цифры? Например, какова на том или ином производстве средняя зарплата рядового рабочего, доярки и даже рядового госслужащего? А вместе с этим – указать уровень заработка министров, директоров и руководителей среднего звена?

Так-то средняя температура по больнице нам и без статистиков известна.

Посмотрите налево, затем посмотрите направо

Два ребенка пострадали сегодня в дорожно-транспортных происшествиях в столице республики. Сначала на перекрестке улиц Карла Маркса и Красных партизан 58-летний водитель KIA сбил двухлетнего мальчика, который вместе с отцом переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. По предварительным данным, участникам ДТП госпитализация не потребовалась.

Часом позже на улице Пермской, и тоже на зебре, пострадала 14-летняя девочка, которую сбила проезжавшая «Нива». Восьмиклассница госпитализирована с переломом костей стопы. Виновником происшествия оказался 63-летний водитель.

Конечно, водители понесут заслуженное наказание, но случившееся все равно вызывает недоумение. Уже и переходить дорогу по пешеходному переходу становится небезопасно?

В этой связи Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на дорогах и взаимовежливыми. Пешеходам рекомендуется, прежде чем перейти проезжую часть дороги даже по регулируемому пешеходному переходу, дождаться полной остановки транспортных средств.

И с этим нельзя не согласиться. Часто приходится видеть, что пешеходы выходят на переход, не смотря по сторонам, да еще в наушниках, или разговаривая по телефону. А как же правило: посмотрите налево, затем посмотрите направо? Вряд ли будет легче от того, что вы окажетесь правы, будучи сбитыми на пешеходном переходе.

Лишний раз напомним и велосипедистам о нехитром правиле спешиваться на пешеходном переходе. Скорости у человека и велосипеда разные и, проезжая переход, не каждый водитель сможет вовремя отреагировать на внезапно появившийся у его капота велосипед. Может быть, Госавтоинспекции с наступлением лета стоит обратить на это особое внимание?

Василий Жуков

Фото с сайта pixabay.com

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