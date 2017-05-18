Экологи не исключили вероятность и природного происхождения запаха сероводорода в Усинском районе

В Усинском районе 10 апреля при проведении капитального ремонта скважин, которым занималось ООО «КомиКуэст Интернешнл», произошло возгорание на устье скважины 2Р месторождения имени А.Алабушина. По предварительным данным, причиной явился выброс газожидкостной смеси в ходе ремонтных работ. Погибших и пострадавших не было. Ликвидацией возгорания занимались противофонтанные аварийно-спасательные формирования, пожарные расчеты МЧС и оперативные бригады ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В мероприятиях также принимали участие сотрудники аналогичных формирований из Краснодарского, Западно-Сибирского и Пермского регионов. На месте в некоторые периоды единовременно работали 270 человек и 94 единицы техники. Возгорание на скважине 2Р было ликвидировано 7 мая. На устье скважины установили специально разработанное противовыбросовое оборудование, устье было загерметизировано, после чего специалисты заглушили скважину. А 11 мая было ликвидировано возгорание на скважине №14, пострадавшей в результате возгорания на соседней скважине 2Р.

В Усинске 11-12 мая работала группа ученых-экологов международного уровня, их поездка была организована по инициативе представителей Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF). В состав экспертной группы также вошли сотрудники «Гринпис России», Института проблем нефти и газа РАН, ВНИИ экологии при Минприроды и Социально-экологического союза. Эксперты побывали на месторождении, где оценили проведенные работы. Также экологи встретились с местными жителями и общественниками.

Перед отъездом экспертов журналистам удалось задать им несколько вопросов. Интернет-издание «Усинск.Онлайн» приводит комментарий заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды «Экология» Александра Соловьянова. Он уверен, что авария даже для ближайшего населенного пункта, находящегося в восьми километрах, не принесет особых серьезных последствий для населения. «Выброс загрязняющих веществ размазывается в атмосферном воздухе, разбавляется, поэтому направленного движения в сторону населенных пунктов нет. Сменяется роза ветров, и эти загрязняющие вещества достаточно интенсивно растворяются в атмосферном воздухе, – сказал специалист. – В любом случае, конечно, в окружении бывшей скважины, которая горела, стоит провести анализ загрязнения почвы, биоты, поверхностных водоемов. Такого рода предложения мы дали «ЛУКОЙЛу». Они, в принципе, не возражают против проведения такого рода замеров и исследований. Это будет не бесполезно, особенно если там обнаружатся какие-то превышения по загрязняющим веществам. А это может быть, например, сажа, которая образуется при горении при недостатке кислорода, либо сульфаты, диоксид серы. Но я думаю, что в тех условиях, которые сейчас есть, этот негативный след в течение двух-трех лет исчезнет».

А.Соловьянов пояснил, что источником сероводорода, на запах которого жаловались местные жители, может быть не только скважина. Различные природные процессы могут привести к выбросам сероводорода. «К примеру, есть известный термин «тухлая вода». Там, где в отсутствии кислорода и воздуха, в анаэробных условиях, поселяются сероводородные бактерии, и они просто выделяют сероводород. Поскольку здесь есть болота и такие места, где застаивается вода, то там такого рода образование сероводорода вполне может быть. Кроме того ощущение запаха, это штука достаточно субъективная. Поэтому в нашей стране нет нормативов на запахи. Нормируются выбросы загрязняющих веществ, их концентрация. Поэтому тот запах, который местные жители ощущали, это могут быть, во-первых, чисто субъективные ощущения, а может быть был какой-то другой источник. Это мог ощущаться и сероводород, когда хвост от горения был направлен на село. Но это могли быть и другие источники».

Эколог добавил, что по итогам поездки экспертная группа подготовит комплект предложений и рекомендаций для компании и для местной власти. Среди них – поставить на границе жилой зоны датчик, который будет постоянно фиксировать концентрацию опасных веществ в атмосферном воздухе. «Компания, в принципе, не возражает, обещали подумать, как это лучше всего сделать. Плюс – привлечь независимых экспертов, которые точно бы убедили население, что здесь нет никакого подвоха, что там действительно правильно стоят датчики и правильно проходят измерения, – рассказал А.Соловьянов. – Самое главное – компания готова сотрудничать и с населением, и с природоохранными структурами, и с общественностью. Они открыты для этого контакта».

*** Александр Соловьянов – заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей «Экология». Курирует деятельность научно-методических центров «Экоэкспертиза» и «Технология». Одновременно продолжает заниматься общественно-экологической деятельностью, являясь заместителем председателя Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты России, председателем секции государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Научно-технического совета Минприроды России, членом Общественного совета Росгидромета, Общественного совета Росприроднадзора. Доктор химических наук, профессор, профессор ЮНЕСКО, академик Российской академии естественных наук, академик Международной академии наук информационных процессов и технологий, академик Международной академии «Экологическая реконструкция», академик Академии проблем качества (президент отделения топливно-энергетического комплекса), академик Общественной академии энергожурналистики (ученый секретарь академии).

Фото Александра Кавиева с сайта усинск.онлайн