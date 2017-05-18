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Четверг, 18 мая 2017, 09:44
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09:44
Семья из Печоры потратила 15 тысяч рублей на фальшивые монеты

Они купили у прохожего якобы сувенирные монеты XVIII века.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в полицию обратилась жительница Печоры, 1957 года рождения, заплатившая за уникальные денежные образцы 15 тысяч рублей. Женщина пояснила, что на улице к ней подошел неизвестный мужчина. Незнакомец не представился и рассказал, что он не местный, раньше работал на стройке в Санкт-Петербурге и нашел клад из старинных русских монет 1725-1730-х годов. Далее незнакомец пояснил, что ему нужно срочно уехать из Печоры и предложил купить эксклюзивную находку из 15 монет по одной тысяче рублей за штуку. Для убедительности мужчина продемонстрировал образцы, а также показал аналогичные монеты в интернете с указанием их стоимости.

Жительница Печоры согласилась приобрести клад. На автомобиле они подъехали к ее дому. Пока супруг женщины оставался в машине с продавцом, она сходила за деньгами, а после передала 15 тысяч рублей незнакомцу. Однако впоследствии оказалось, что ценности купленные монеты не представляют.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» (часть вторая статьи 159 Уголовного кодекса). Ведутся оперативно-следственные и розыск.

*** МВД по Коми призывает жителей региона быть бдительными, не поддаваться на уловки аферистов и с осторожностью относиться к совершению сделок купли-продажи. Прежде чем отдавать деньги, убедитесь в благонадежности продавца, сравните цены на предлагаемый товар в других магазинах или интернет-ресурсах. Кроме того, нельзя верить заманчиво низким ценам на эксклюзивные вещи, сногсшибательным скидкам и предложениям. Важно помнить, что зачастую мошенники – отличные психологи и легко входят в доверие граждан, но главная их цель – извлечь материальную выгоду.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Печорский район
Криминал
Пресс-релизы
мвдмошенникимонеты
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