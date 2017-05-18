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Четверг, 18 мая 2017, 10:46
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10:46
Россельхозбанк предоставил 63 миллиарда рублей льготных кредитов

Ставка не превышает 5 процентов годовых.

На 1 мая 2017 года объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком в рамках механизма льготного кредитования предприятий АПК, составил 63 миллиарда рублей. У более 1,5 тысяч клиентов банка из 66 регионов России нет необходимости проходить сложные процедуры получения субсидий и извлекать средства из оборота – финансирование предоставлено им по ставке не выше 5 процентов годовых.

Основная часть льготных кредитов направлена на проведение сезонных работ, что способствовало качественной подготовке аграриев к весенней посевной кампании.

Являясь ключевым банком – участником нового механизма, Россельхозбанк обеспечивает по нему основной объем кредитования. На согласовании в Минсельхозе России находятся заявки клиентов банка на общую сумму еще около 6 миллиардов рублей.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

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Россия
Экономика
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РоссельхозбанккредитставкааграрийАПКСельское хозяйство
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