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Четверг, 18 мая 2017, 15:16
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15:16
Жителям Коми при смене адреса сохранят набор домашних телеком-услуг

В «Ростелекоме» теперь действует «Онлайн-переезд».

Новый удобный digital-сервис помогает абонентам компании при переезде сохранить привычный набор домашних телеком-услуг без посещения офиса.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно оформить заявку на сайте pereezd.rt.ru. После этого службы «Ростелекома» самостоятельно организуют «переезд» услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» и «Домашний телефон» на новый адрес. В заявке нужно указать адрес выезда и въезда, предпочтительные даты отключения и подключения услуг. На сайте можно отслеживать выполнение заявки.

Как отмечается в пресс-релизе компании, ранее абоненту необходимо было обратиться в офис «Ростелекома» по старому месту жительства для расторжения договора, а потом снова идти в офис, чтобы все заново оформить и подключить по новому адресу.

В рамках сервиса «Онлайн-переезд» абонент получает:

  • подключение услуг по новому адресу в удобное время;
  • сохранение истории покупок и бонусов;
  • 50-процентную скидку на оплату услуг в течение двух месяцев;
  • сохранение оборудования (роутера и/или ТВ-приставки) со своими настройками, либо возможность его обновить.

«Ежегодно тысячи семей по разным причинам меняют место жительства: кто-то приобретает новое жилье, а кто-то снимает другую квартиру. В любом случае переезд – это большой стресс для человека, и мы хотим освободить его хотя бы от части забот. Наши размышления, как это сделать, в результате привели к появлению интересного сервиса, который мы назвали «Онлайн-переезд». Отмечу, что это первый проект недавно созданного в компании digital-офиса: для старта сервиса мы изменили ключевые бизнес-процессы, настроили и цифровизировали взаимодействие разных подразделений, – сказал директор по digital ПАО «Ростелеком» Вячеслав Благирев. – Сегодня хороший интернет является таким же необходимым и критичным для комфортной жизни, как наличие воды и электричества. Сервис «Онлайн-переезд» помогает оперативно наладить работу на новом месте привычных услуг, включая высокоскоростной интернет и качественное телевидение. Мы видим большой интерес к сервису, будем продолжать оттачивать его работу на основе обратной связи от наших абонентов».

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Технологии
ПоTechи
телекомИнтернетсвязьпереезд
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