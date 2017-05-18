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Четверг, 18 мая 2017, 15:37
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15:37
Подросток из Визинги отправится в колонию за вызов такси для угона

Суд наказал его за избиение водителя.

Сысольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних и установил, что в ноябре 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 17-летние подростки вступили друг с другом в предварительный сговор на совершение угона любого найденного ими автомобиля, чтобы на нем покататься. Один из них стал следить за окружающей обстановкой, а другой подошел к стоящему возле одного из домов в селе Визинге автомобилю ВАЗ-21093, разбил стекло двери и проник в салон. Но он завести двигатель не смог из-за отсутствия в автомобиле аккумулятора.

Таким же образом они хотели угнать стоящий в том же дворе другой автомобиль, но также не смогли этого сделать по независящим от них обстоятельствам, сообщает пресс-служба суда.

В тот же день один из этих подростков решил совершить угон любого автомобиля такси, который прибудет по его заказу. Для этого он позвонил в службу и вызвал машину на чужой адрес, чтобы не раскрывать место своего проживания. Приехавшего таксиста он попросил подняться в квартиру за пассажиром. Когда водитель зашел в подъезд, несовершеннолетний направился за ним и нанес ему тяжелым предметом не менее четырех ударов по голове. После того, как таксист сумел вырваться и выбежал на улицу, подросток догнал его, повалил на землю и нанес еще не менее пяти ударов тем же предметом по голове. Мужчина начал кричать и звать на помощь, а фигурант скрылся с места преступления.

В результате преступных действий несовершеннолетний причинил водителю телесные повреждения, из-за которых он находился на лечении в больнице.

Суд 10 мая назначил подросткам наказание в виде лишения свободы. Тот, который, применил насилие в отношении водителя такси, отправится в воспитательную колонию сроком на два года три месяца. Второй получил один год условно с испытательным сроком на два года.

Кроме того, с родителя несовершеннолетнего, осужденного к реальному лишению свободы, взысканы средства, затраченные на лечение потерпевшего и компенсация морального вреда, размер которой составил 80 тысяч рублей. Родители обоих несовершеннолетних обязаны будут солидарно возместить материальный ущерб за разбитое стекло машины.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиСысольский районВизинга
Криминал
Социум
автомобильугонщикиподросткиТакси
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