Коми не смогла выйти в лидеры по выполнению майских указов президента

В этом году майские указы Владимира Путина, с которыми он вступил в свой третий президентский срок, отмечают пятилетие. На сайте российского правительства 4 мая был опубликован ежегодный отчет, согласно которому из 218 поручений, содержавшихся в 11 президентских указах от 7 мая 2012 года, считаются выполненными 165, приводит цифры газета «Аргументы и факты».

В указах, сроки исполнения которых простираются до 2018-2020 годов, речь идет о глобальном улучшении жизни в стране, необходимости совершенствовать системы экономики, образования, демографии, науки, здравоохранения, а также госуправления. Одними из важнейших направлений указов можно назвать создание высокопроизводительных рабочих мест, обеспечение доступным жильем 60 процентов семей, рост производительности труда и повышение зарплаты.

Своих не удержать, чужих не привлечь

Как известно, кадры решают все, поэтому такая важная роль в указах отводится так называемым высокопроизводительным рабочим местами, которых планируется создать не менее 25 миллионов.

Согласно отчету, в 2012 году численность высококвалифицированных работников составила 19,01 миллиона человек (доля в численности квалифицированных работников – 30,4 процента), за 2013 год – 19,7 миллиона (31,5 процента), за 2014-й – 20,1 миллиона (31,9 процента), за 2015-й – 20,7 миллиона (32,5 процента), за 2016-й – 20,7 миллиона (32,2 процента).

Говоря об увеличении доходов, в документах отмечалось, что зарплата врачей должна вырасти к 2018 году до 200 процентов от средней по региону, а медперсонала – до 100 процентов.

Вопрос с квалифицированными кадрами, а особенно в медицинской сфере – один из самых наболевших в Коми. К примеру, по итогам 2015 года штат врачей был укомплектован лишь на 51 процент (3449 специалистов), а штат среднего медицинского персонала – на 72 процента (10,5 тысячи сотрудников).

В 2016 году министр здравоохранения республики Дмитрий Березин рапортовал, что особенно остро республика ощущает нехватку анестезиологов, травматологов, ортопедов, патологоанатомов и врачей скорой помощи.

Низкие зарплаты, транспортные проблемы и нехватка оборудования привели к тому, что молодые специалисты зачастую стремятся покинуть регион, расценивая его как бесперспективный для своей профессиональной реализации. В итоге в сельских территориях остаются в основном работать врачи пенсионного и предпенсионного возраста.

Решить этот вопрос в республике планируют нетривиальным путем – привлечением иностранных специалистов. Для этого планируют разработать региональную программу по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова в одном из выступлений отметила, что это «позволит восполнить нехватку квалифицированных кадров, особенно врачей и педагогов, и таким образом повысить доступность социальных услуг для жителей республики». Вот только чем будут привлекать из-за рубежа высококвалифицированных перспективных специалистов, если даже для своих соотечественников эта работа кажется непривлекательной, пока неизвестно.

Аутсайдер рейтинга

Говоря же об эффективности региональных систем здравоохранения, то за 2015 год республика оказалась одним из аутсайдеров рейтинга, который в марте 2017 года предоставила Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). Коми заняла 76-е место из 85 по итогам 2015 года, упав в сравнении с 2013 годом на семь пунктов. В хвосте оказались также Хакасия, Камчатка, Иркутская область, Еврейская автономная область, Магадан, Сахалин, Оренбуржье, Пермский край и Чукотка.

Согласно исследованию, подушевые государственные расходы на здравоохранение составили 17 тысяч 470 рублей. Это меньше, чем в Чукотском автономном округе (22 тысячи 663 рубля), Магаданской области (22 тысячи 648 рублей) и в ряде других субъектов. При этом ожидаемая продолжительность жизни в Коми – всего 69,4 года. Правда, регион оказался лидирующим по уровню потребления крепкого алкоголя на душу населения – более 14 литров.

На недавнем заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции министр здравоохранения Коми Д.Березин признался, что уровень хронического алкоголизма в республике выше, чем в целом по России и Северо-Западу. «Он из года в год увеличивается. Порядка 40 процентов жителей Коми считаются трезвенниками, 30 процентов – это люди с высоким риском алкоголизма, 20 процентов – злоупотребляют, 5 процентов – страдают алкоголизмом», – привел он данные.

Позже, комментируя рейтинг ВШОУЗ, в Минздраве назвали его некорректным.

Авария с аварийным жильем

Пожалуй, одним из самых болезненных для региона является вопрос с аварийным жильем. К 1 сентябрю 2017 года субъекты должны успеть расселить в общей сложности 11,15 миллиона квадратных метров, на которых проживает 711,6 тысячи человек. На 1 апреля 2017 года плановые показатели выполнены на 73 процента.

Для Коми аварийное жилье – проблема с огромной историей. Глава республики Сергей Гапликов не рез отмечал, что в регионе очень много деревянных бараков и домов, построенных в послевоенные годы и во время активного освоения Севера. Сейчас эти строения находятся в негодном для проживания состоянии.

При этом республика находится в аутсайдерах программы по переселению из аварийного жилья. Как следствие – региону урезали финансирование, штрафовали и доводили информацию о провалах до президентского уровня. В то время как другие регионы решали проблемы, главе Коми пришлось даже просить на встрече с президентом продлить действие программы переселения из ветхого и аварийного жилья, чтобы власти региона сумели предоставить новое жилье всем нуждающимся в переселении.

В числе проблем, мешающих решить этот вопрос, обычно фигурировали сезонная труднодоступность территорий, нюансы, связанные с ограниченностью сроков завоза стройматериалов, а также отсутствие системного подхода и ошибки при планировании.

«Конечно, решить эту проблему за короткое время, учитывая объемы и территориальную специфику нашего края, невозможно», – признавался С.Гапликов, подчеркивая, что Минстрой республики сейчас реагирует на все поступающие тревожные сигналы о недочетах, допущенных в ходе строительства жилья.

Затянуть пояса

После прогремевшего на всю страну «дела Гайзера», когда были арестованы бывший глава Коми и еще 18 человек, среди которых спикер Госсовета Игорь Ковзель, замглавы республики Алексей Чернов, а также 16 чиновников и бизнесменов, которые по версии следствия, составляли некое преступное сообщество по выводу государственных средств в оффшоры, надежды возлагались на новых руководителей. Однако результаты их работы пока не внушают веры в светлое будущее, делают вывод «Аргументы и факты».

Несмотря на нехватку высококвалифицированных специалистов, Коми входит в число регионов с наибольшим уровнем безработицы – 8,7 процента населения не занято ни на одном производстве. Многие люди вынуждены по-прежнему жить в ветхих домах, при этом неплохо бы им иметь крепкое здоровье, так как положение дел в сфере здравоохранения оставляет желать лучшего.

Чиновники и руководители предприятий не стесняются заявлять, что они не способны справиться своими силами без помощи федерального центра. К примеру, о катастрофической ситуации с дорогами заявил руководитель госучреждения «Управление автомобильных дорог Республики Коми» Валерий Пронин. По его словам, если 16 лет назад на ремонт дорог из бюджета выделялось 2,7 миллиарда рублей, сегодня эта цифра – 3,6 миллиарда.

«То же касается и рабочих: раньше на предприятиях работали две тысячи человек, и мы имели возможность ежегодно принимать в штат новых молодых специалистов. Сейчас всего 350 человек, сокращать уже просто некого, квалифицированные кадры рекой текут из республики», – заявил он на встрече в общественной палате Коми.

По его словам, на ремонт и содержание региональных дорог в Коми требуется пять миллиардов рублей ежегодно. «Мы сегодня имеем недоремонт на сумасшедшую сумму, и это только дороги республиканского значения. Без финансовых вливаний порядок на дорогах не навести. Потому мы сознательно идем на контакт с общественностью. Люди должны знать, как на самом деле живет отрасль. Делается все возможное, но денег действительно нет», – приводило его слова «Комиинформ».

Говоря о долгах, в Минфине России давно считают, что расходы бюджета Коми сильно превышают федеральные нормативы. По этой причине была запущена программа оптимизации трат, без которой республика не могла бы претендовать на дотации из российской казны. Происходить это «затягивание поясов» будет в течение трех лет. Регион должен будет урезать расходы примерно на семь миллиардов.

Стоит отметить, что на начало 2017 года государственный долг Коми составлял 41,8 миллиарда рублей.

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