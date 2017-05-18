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Четверг, 18 мая 2017, 16:25
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16:25
Бобры оставили без света два населенных пункта в Прилузском районе

Животные подгрызли дерево, которое упало на линию электропередачи.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе «Комиэнерго» – филиала «МРСК Северо-Запада», энергетики с 16 мая искали причину перебоев в электроснабжении деревни Оньмесь и села Верхолузье Прилузского района.

Как говорится в пресс-релизе компании, технологическое нарушение на линии 10 кВ общей протяженностью 16 километров возникло из-за замыкания на землю. Электроснабжение жителей могло быть продолжено, но для безопасности потребителей и по согласованию с администрацией Прилузского района линия была выведена в ремонт. На место аварии выехала бригада «Южных электрических сетей» «Комиэнерго». Поиск поврежденного участка линии осложнялся заболоченной местностью.

Вертолетом 18 мая в Прилузье доставили дизельгенераторы. Однако автономный источник электроснабжения не понадобился – к этому моменту энергетики по колено в воде провели осмотр линии и обнаружили упавшее дерево, которое подгрызли бобры.

В 15:00 электроснабжение населенных пунктов было восстановлено в полном объеме.

Это не первый случай, когда животные и птицы оставляют людей без света. Так, 12 октября прошлого года в Усинском районе произошло аварийное отключение электричества в селах Усть-Лыжа и Акись. Произошло это потому, что глухарь сел на два провода и создал короткое замыкание. А в поселке Мутный Материк рядом с линией электропередачи гуляло стадо коров. Два бычка что-то не поделили и подрались. В запале они ударили одну из опор, провода схлестнулись и электричество отключилось. Тока не было около 20 минут, до тех пор, пока линию не перезагрузили.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиПрилузский районУсинский район
Происшествия
Отморошки
электричестводеревоАвариябобры
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Комментарии

Ольга
18.05.2017 - 16:43

А почему тогда выдры на фото к сюжету?

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