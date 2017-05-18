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Четверг, 18 мая 2017, 17:23
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17:23
Сыктывкарка судится с приставами из-за пропажи арестованной иномарки

Автомобиль исчез с автостоянки несколько лет назад.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Коми, для взыскания с гражданки Ю. задолженности перед кредитной организацией был наложен арест на залоговое имущество должника – автомобиль «КИА Маджентис». Машину передали на принудительную реализацию в Росимущество. Однако ее не смогли продать и вернули приставам. Иномарку поместили на автостоянку. В период с 23 марта 2011 года по 8 сентября 2014 года автомобиль был похищен неустановленным лицом, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По информации ведомства, Сыктывкарский городской суд постановил взыскать c УФССП по Коми стоимость пропавшего автомобиля с учетом износа, однако пока еще мотивированное постановление в управление не поступало. Впоследствии оно будет обжаловано.

Как сообщает «БНК», сыктывкарка Наталья Юшкова взяла кредит в 445 тысяч рублей на покупку машины еще в 2007 году. По условиям договора автомобиль находился в залоге у банка до полного погашения обязательств. Поскольку женщина их не выполнила, в мае 2009 года кредитное учреждение обратилось в суд с иском о расторжении договора и взыскании суммы задолженности. По решению суда автомобиль забрали, а также взыскали с заемщика 560 тысяч рублей.

В 2015 году задолженность перед банком была полностью погашена. Н.Юшкова обратилась к судебным приставам с заявлением о возврате ей автомобиля. И тогда выяснилось, что машина пропала.

По информации издания, по решению суда в пользу Н.Юшковой УФССП должно выплатить 267 тысяч рублей. Степень износа автомобиля была определена экспертом теоретически.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
автомобильбанкдолгиарестпропажа
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