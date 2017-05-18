КомиОнлайн

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Четверг, 18 мая 2017, 17:55
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17:55
Жители Коми не смогут летать в Крым по низким ценам

Авиакомпании отказались от субсидированных рейсов.

В марте этого года появилась информация, что авиамаршрут Сыктывкар — Симферополь — Сыктывкар включили в дополненный список воздушных направлений, субсидируемых федеральным бюджетом. Предельная величина специального тарифа в одном направлении составит 3750 рублей без комиссионных сборов, а размер федеральной субсидии на пассажира — 3000 рублей. Власти Коми стали искать авиаперевозчиков для выполнения данных рейсов.

Как сообщили «КомиОнлайну» в региональном министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта, в Росавиацию не поступили заявки от компаний на выполнение рейсов по маршруту из Сыктывкара в Симферополь по программе субсидирования. Для авиапредприятий такие полеты экономически невыгодны, и расписание на летний сезон они уже сформировали, распределив имеющиеся самолеты.

«Комиавиатранс» также не стал подавать заявку, так как его имеющийся авиапарк нецелесообразно использовать для дальних перелетов.

Таким образом уже третий год жители Коми не имеют возможности летать в Крым по низким ценам. А коммерческие рейсы на полуостров в этом году будут совершать две авиакомпании.

Фото с сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкарСимферополь
Общество
Социум
ОтдыхАвиаперевозкитарифыльготы
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Комментарии

123
18.05.2017 - 18:46
+1
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Ну и ладно! Что мы там забыли?

666
18.05.2017 - 19:19
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ЧКакая разница - все равно будем в РК отдыхать (но не Республике Крым), хоть денег не потратим на перелеты.

патриот
18.05.2017 - 22:03
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Я не поеду в Крым потому что до сих пор считаю, что чужая это территория....

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