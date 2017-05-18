О чем говорит республика: дорогие полеты в Крым, ожидание туристов и проделки бобров

Коми «пролетела» мимо Крыма

Зря пенсионеры, инвалиды и молодежь республики ждали дешевых авиабилетов в Крым. Сегодня объявлено, что их не будет. Ни одна из российских авиакомпаний не захотела летать за предложенную цену – 3750 рублей без комиссионных сборов в одну сторону. За каждого перевезенного пассажира авиаперевозчику планировалось выплачивать еще 3000 рублей из федерального бюджета. Но - экономической выгоды нет, а значит нет и льготных билетов.

Минпром Коми просто умыл руки. Дескать, правительство поработало, добилось того, что республика попала в федеральную программу, стоимость которой без малого полмиллиарда рублей. То, что не нашлось желающих летать, можно списать на форс-мажорные обстоятельства. А вы надеялись, что бюджет республики добавит к субсидии тысячу-две? Или родной «Комиавиатранс» полетит за эту цену?

О последнем давайте поподробнее. Тот же Минпром Коми пояснял ранее, что максимальный перелет имеющихся в наличии «Эмбраеров» составляет 2600-2800 километров. Если при ухудшении погодных условий или по иным причинам воздушному судну придется кружить в небе, топлива в баках может не хватить. Мол, рисковать нельзя. Но позвольте, как же тогда «Комиавиатранс» летал из Ухты и Сыктывкара в Сочи?

Конфузом теперь можно назвать и выступление вице-спикера регионального парламента Валентины Жиделевой на митинге 18 марта, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией. Там она настолько разгорячилась, что показала публике свою бронь на первый авиарейс, которого уже не будет, и призвала присоединяться.

Хоть помечтали, и то хорошо. Попасть же в Крым напрямую из Сыктывкара все же возможно. Сразу два авиакомпании - «Нордавиа» и «Северный ветер» - скоро начинают перелеты на полуостров. Минимальная цена – 9500 рублей в одну сторону, но без багажа (интересно много ли людей летит на отдых с ручной поклажей?). А вот за 15000 рублей и выше билет приобрести вполне реально, и при этом даже перевезти багаж.

Коми ждет любителей приключений

Приятная новость пришла сегодня из Ростуризма. Наша республика попала в десятку лидеров по организации сельского туризма. Спрос на эту диковинку растет, так что на селе появляется новое занятие - гостевые дома и мини-гостиницы, построенные из экологически чистых материалов. Вложения вполне подъемные, а услуги только подать красиво надо - знакомство с природой, ландшафтами, флорой, фауной, фольклором и национальным колоритом.

Пока доля сельского туризма в России невелика, но эксперты считают, что перспективы у него хорошие. Коми есть чем удивить даже самого взыскательного туриста. Одно только село Усть-Цильма с его мощной старообрядческой общиной, обрядами, праздниками, одеждой и утварью, песнями и легендами чего стоит! В списке достопримечательностей также есть уникальный этнографический музей в селе Усть-Вымь, Троице–Стефано-Ульяновский мужской монастырь и Северо-Екатерининский канал в Усть-Куломском районе, сад камней «Малогаловские шары» в Ижемском районе, воспетая Михаилом Пришвиным «Корабельная чаща» в Удорском районе и многое-многое другое.

Вот только беда у нас в Коми не только с дорогами, но и с объектами инфраструктуры в селах. Турист сейчас уже не тот, что раньше - с рюкзаком, гитарой и палаткой на плечах. Ему подавай сервис, вкусные блюда, горячий душ, караоке и большую мягкую кровать. Наладим сервис, глядишь, и потянутся в наши края любители приключений.

«Бобер, ты не прав!»

На целых два дня бобры оставили без света жителей сразу двух сел в Прилузском районе – это несколько сотен человек. Энергетики даже наняли вертолет, чтобы доставить в глубинку дизель-генераторы, так как не удавалось обнаружить место повреждения линии. Поиск осложнялся паводком и заболоченной местностью. По колено в воде они осматривали линию и обнаружили упавшее на нее дерево. Не нужно было быть Пинкертоном, чтобы найти следы «преступления» и виновных, которыми оказались бобры. Сегодня во второй половине дня электроснабжение населенных пунктов было восстановлено.

Жители республики активно комментируют эту новость в СМИ. Вот лишь некоторые отклики: «А как же охранная зона, ведь потрачена уйма денег на то, чтоб вдоль ЛЭП не было деревьев. Должно заинтересовать прокуратуру, сколь денег потрачено на очистку этого участка…». «Ждем экстренного заседания Госсовета с повесткой о борьбе с бобрами». «У нас в стране все так - только бобры да собаки виновны. А чиновники, начальники и иные ответственные лица как всегда не при делах». «В клетку их за незаконную рубку!». «Год бобрых дел?».

Василий Жуков

Фото Владилена Олофинского

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