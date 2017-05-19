В Сыктывдинском районе во время пожара в частном доме погибли двое детей и пенсионерка

Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, 18 мая в 17:39 в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном деревянном доме по улице Сейтинская в деревне Сейты.

Первыми на место вызова прибыли добровольные пожарные деревни Озел. К их приезду дом был охвачен открытым огнем. В 23:16 возгорание ликвидировали на площади 80 квадратных метров. В результате пожара погибли женщина 1958 года рождения, девочка 2012 и мальчик 2014 годов рождения. Спасавший свою супругу и внуков мужчина 1962 года рождения получил ожоги рук и лица.

Как удалось установить во время дознания, в момент пожара бабушка находилась на первом этаже дома, на втором этаже спали дети, и находился дедушка - хозяин дома. В какой-то момент женщина почувствовала запах гари и позвала супруга. Они обнаружили очаг возгорания на веранде. Бабушка, чтобы спасти детей, побежала в дом. Хозяин дома, позвав соседа на подмогу, побежал следом, но в этот момент обрушилась балка, и вход в дом оказался отрезан. Хозяин дома попытался попасть в дом через окна, но огонь быстро распространился и не дал проникнуть в дом.

Причины пожара устанавливаются, более вероятной причиной могла стать неисправность в электрооборудовании. По сообщению пресс-службы СУ СК по Коми, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти потерпевших, а также пожаро-техническая экспертиза для установления причин возгорания.

*** В феврале 2017 года в Сосногорске при возгорании в бане погиб 13-летних подросток, а в Ижме на пожаре в деревянном доме погиб трехлетний ребенок. В Усть-Цилемском районе 18 марта жертвой пожара в частном деревянном доме стал трехлетний ребенок. Бабушка спасла второго внука и попала в больницу с ожогами.

Фото пресс-службы МЧС по Коми