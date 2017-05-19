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Пятница, 19 мая 2017, 10:52
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10:52
В ухтинской гостинице постояльца напоили снотворным и ограбили

Мужчина очнулся на улице.

В дежурную часть в Ухте обратился житель соседнего региона 1963 года рождения. Мужчина рассказал правоохранителям, что приехал в город, чтобы посетить стоматолога. При себе он имел 50 тысяч рублей, часть из которых планировал потратить на лечение зубов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Со слов потерпевшего, он хотел остановиться у своей сестры, которая проживает в Ухте, но та возвращалась в город днем позже, поэтому мужчина решил провести ночь в гостинице. Зарегистрировавшись и получив ключи от номера, он отправился отдыхать, однако не успел принять душ, как на пороге появился нежданный гость.

Незнакомец предложил ему совместное распитие алкоголя. Потерпевший согласился скоротать время таким образом, но выпив, почувствовал себя нехорошо. Далее, со слов мужчины, его ударили со спины по голове и начали избивать, подробностей он не помнил, но уверен, что бил не один человек, а в силу внезапно наступившей слабости и помутнения сознания не мог сопротивляться.

Очнулся потерпевший на улице, рядом уже находились сотрудники скорой помощи. От госпитализации мужчина отказался. Вернувшись в номер, потерпевший не обнаружил в паспорте припрятанных 45 тысяч рублей. Мужчина незамедлительно отправился в полицейский участок.

Как показала проведенная медицинская экспертиза, в крови потерпевшего было обнаружено постороннее химическое вещество, оказывающее снотворное действие.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиУхта
Происшествия
Социум
гостиницаалкогольграбеж
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