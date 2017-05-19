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Пятница, 19 мая 2017, 11:15
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11:15
В печорской шашлычной развели антисанитарию

Заведение общепита закрыли на два месяца.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Коми, Роспотребнадзор проверил работу шашлычной в центре Печоры. В результате было найдено множество нарушений санитарных норм и правил.

В связи с тем, что работа кафе создавала угрозу жизни и здоровью населения, в ведомстве составили протокол о временном запрете деятельности.

Печорский городской суд вынес постановление о закрытии шашлычной на 60 суток. При участии приставов судебное решение исполнено. Теперь владельцам кафе предстоит устранить обнаруженные нарушения санитарных норм и правил.

*** В августе прошлого года кафе «Масляница» в центре Сыктывкара закрыли на 90 суток за грубые нарушения санитарных норм. Одним из них являлось не предусмотренное в заведении четкое цеховое деление (на цех первичной обработки мяса, рыбы, овощей, цеха для раздельной обработки сырых и готовых продуктов).

В том же месяце на 60 суток приостановили работу летнего кафе возле «Калевалы» за шашлык, приготовленный в условиях антисанитарии. В павильоне отсутствовал умывальник, отдельный холодильник для хранения полуфабрикатов, сырое мясо в маринаде хранили вместе с готовыми шашлыками. Продукты принимали и готовили без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

А в конце августа оштрафовали гипермаркет «Магнит» в ТЦ «Парма» за продажу несоответствующей требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям мясной продукции.

В сентябре 2016-го некачественный шашлык из свинины нашли в гипермаркете «О'Кей», расположенном в сыктывкарском ТЦ «Июнь».

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарПечора
Общество
Социум
шашлыкгрязьнарушенияобщепит
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