Коми отметит 100-летие Октябрьской революции лекциями, выставками и спектаклем

Опубликовано распоряжение правительства Коми от 17 мая о подготовке к празднованию 100-летнего юбилея революции 1917 года. Ответственным за мероприятия к этой дате назначили министерство культуры, туризма и архивного дела региона. Кроме того, составлен план того, как республика будет отмечать это событие.

В течение всего года будут проводиться образовательные и научно-исследовательские мероприятия, посвященные 100-летию революции: классные часы, тематические уроки, лекции, чтения и конференции, викторины, олимпиады и конкурсы, будут работать экспозиции и выставки.

Уже в этом месяце в республиканском колледже искусств должен состояться цикл бесед «Культура и революция. Революционный авангард», а в программе всероссийской научной конференции, посвященной 95-летию Общества изучения Коми края, появится секция на заданную тематику.

С мая по октябрь будет работать выставка-триптих «Символы революции. 100 артефактов об Октябрьской революции 1917 года»: «Город Владимир-Ленин» (Лениниана из фондов Нацмузея Коми)»; «Символы революции в медальерном искусстве XX века. Частная коллекция И.И.Свистельник»; «Символы Страны Советов в предметах» (из фондов Нацмузея). В июле начнет работать еще одна выставка, но виртуальная - «1917 год в Коми крае: хроника и документы». С 25 по 30 сентября в колледже искусств будет открыта выставка «Код 1917». Там же 2-3 октября состоятся дебаты «Любопытное и неизвестное. Революция 1917 года», на 5 октября намечен семинар «Музыка времен революции», а на 4-6 октября – дебаты для студенческой молодежи «Трагедии и уроки истории революции 1917 года в России».

В октябре должны состояться: семинар для руководителей и сотрудников муниципальных музеев республики по теме «Особенности комплектования, атрибуции и популяризации коллекций советского периода», выставка к юбилейной дате и выставка-беседа «Листает ветер летопись времен», межвузовская научная конференция «Революция, изменившая мир», молодежный конкурса на знание событий того периода, конкурс исследовательских работ школьников, видеоэкскурсия «Революция 1917 года в картинах художников», беседы с воспитанниками социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и просмотры тематических фильмов в студии «Ретро-кино».

На ноябрь запланированы книжная выставка «Страницы российской истории», тематическая олимпиада, научно-практическая конференция «Революция 1917 года: мемориализация, интерпретация, отражение в культуре и искусстве», всероссийская научная конференция «V юридические чтения» с тематической секцией. А 11 ноября театр драмы представит зрителям спектакль «Слон».

Праздничных митингов и шествий, народных гуляний и концертов среди 24 запланированных мероприятий нет.

Фото Владилена Олофинского