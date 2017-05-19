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Пятница, 19 мая 2017, 16:31
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16:31
В Коми нашли диоксины и ртуть в печени и почках северного оленя

Опасная продукция будет изъята из оборота.

В 2017 году управление Россельхознадзора по Коми продолжило мониторинг безопасности мясных субпродуктов, полученных при убое северных оленей. Специалисты ведомства провели отбор проб образцов печени и почек убойных животных, принадлежащих оленеводческим предприятиям Интинского и Усинского районов, которые ранее не проверяли: ООО «Абезь» (Инта), ООО «Северный» (Усинск), ООО «Петруньское» (Инта).

Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов исследовал 64 пробы, из которых выявлено: 52 результата с превышением ртути – максимально допустимая норма превышена на 0,9 миллиграмм на килограмм; 43 результата с превышением кадмия – максимально допустимая норма превышена на 8,3 миллиграмма на килограмм. Кроме того, в образцах печени обнаружено превышение нормативных показателей диоксинов – максимально допустимая норма превышена в 8,3 раза.

В адрес министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми направлено обращение о прекращении ветеринарной сертификации продукции данного вида. Принимаются меры по изъятию из оборота небезопасных субпродуктов.

Как отмечается в пресс-релизе управления Россельхознадзора по региону, мясо и иные субпродукты (за исключением почек и печени) не содержат в себе опасных химических загрязнителей и не представляют опасности для граждан. Накопление токсикантов в печени и почках животных обусловлено физиологическими свойствами данных органов, являющихся биологическими фильтрами организмов.  

Как сообщалось ранее, прививки, диоксиды в субпродуктах и закрытие хладокомбината осложнили жизнь оленеводов в 2016 году. В конце марта управление Россельхознадзора по Коми сообщило о значительном превышении содержания токсичных химических элементов в оленьих субпродуктах, произведенных СПК колхоз «Ижемский оленевод и Ко» в Усть-Цилемском районе, ПСК «Оленевод» в Воркуте и ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная». В 19 из 20 исследуемых образцов были обнаружены значительные превышения содержания тяжелых металлов.

После этого на предприятиях ввели усиленный лабораторный контроль за качеством выпускаемой продукции. Выяснилось, что вероятнее всего тяжелые металлы попали в организмы оленей с мхом, растущим на пастбищах: на этих территориях работали предприятия, стоят буровые вышки, валяются бочки из-под химических реагентов и нефтепродуктов, покрышки от колес, остатки взрывчатых веществ, проводов, проволоки.

Россельхознадзор России 6 мая сообщил, что 2,5 тонны опасных оленьих субпродуктов были сожжены в инсинираторе. В июне прошлого года стало известно, что в отобранных ранее образцах содержатся диоксины и дибензофураны, превышающие норму в 3–7 раз.

*** В Коми оленеводством занимаются пять сельскохозяйственных организаций (ПСК «Оленевод», ООО «Северный», ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная», ООО «Абезь», ООО «Петруньское»), а также четыре крестьянских (фермерских) хозяйства в Интинском районе.

*** Отечественные ученые предупреждают о том, что частое и длительное употребление печени и почек (но не мяса) северного оленя может нанести вред здоровью из-за высокого содержания опасных химических веществ, в первую очередь тяжелого металла кадмия. Диоксины образуются в ряде промышленных и природных процессов, например, при производстве хлора и пестицидов, при сжигании топлива и мусора, лесных пожарах. Кадмий и ртуть загрязняют окружающую среду как в силу естественных, природных причин, так и в результате промышленной деятельности. В частности, тяжелые металлы загрязняют окружающую среду при выплавке цветных металлов и других процессах горнодобывающей промышленности.

Считается, что северные сообщества растений и животных склонны к накоплению стойких загрязнителей, так как обладают рядом необходимых для этого свойств, включая особенности климата (препятствующего разрушению веществ) и пищевых цепей, отличающихся малым разнообразием видов растений и животных.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиИнтаУсинск
Экология
Социум
оленинапеченьпочкитоксиныкадмийртуть
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