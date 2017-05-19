КомиОнлайн

Новости

Пятница, 19 мая 2017, 17:34
  • 319
  • 0
  • 1

17:34
Лжетеррорист со стажем из Воркуты на полгода отправится в колонию-поселение

Пенсионер наказан за шутку о заложенных бомбах в поезде и на вокзале.

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Судом установлено, что поздним вечером 28 августа 2016 года после принятия изрядной дозы спиртного воркутинский пенсионер позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть полиции и сообщил, что он заминировал вокзал на станции Воркута, а также готовит взрыв в поезде «Воркута – Санкт-Петербург». Поезд №388 был задержан на вокзале Печоры, куда прибыли сотрудники спецслужб для проверки сообщения о готовящемся теракте. При осмотре поезда взрывные устройства не обнаружили.

По данному факту провели проверку и установили личность шутника. Ранее пожилой мужчина неоднократно развлекался подобным образом, за что привлекался и к административной, и к уголовной ответственности. На момент этого звонка он отбывал не связанное с лишением свободы наказание за то, что «заминировал» самолет авиакомпании «Руслайн», в декабре 2015 года.

Вину в содеянном пенсионер не признал. Суд учел все обстоятельства дела, личность лжетеррориста и назначил ему наказание в виде шести месяцев и пяти дней лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиВоркутаПечора
Криминал
Социум
террористЗвонокпоездвокзалСамолетвзрывбомбаприговор
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

от 80000 RUR

Повар
Агентство Рекламный ход (Сыктывкар)
от 18000 RUR


Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Franksat:
viagra board cb bay online generic viagra viagra online herbal substitute for viagra
19.05.2017 - 21:44
Перейти к новости
FrankpReon:
muestras viagra genericas generic viagra online viagra online come acquistare viagra in uk
19.05.2017 - 21:41
Перейти к новости
JamtsLoalf:
http://i.imgur.com/cTpNWKx.png GET YOUR FREE ITUNES BONUS CARD!
19.05.2017 - 21:36
Перейти к новости
Franksat:
price of viagra 100mg pill cheap viagra order viagra viagras sin recetas
19.05.2017 - 21:33
Перейти к новости
сам:
одно успокаивает, что не собираюсь я в крымнаш.
19.05.2017 - 18:20
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика