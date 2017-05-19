Лжетеррорист со стажем из Воркуты на полгода отправится в колонию-поселение

Пенсионер наказан за шутку о заложенных бомбах в поезде и на вокзале.

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Судом установлено, что поздним вечером 28 августа 2016 года после принятия изрядной дозы спиртного воркутинский пенсионер позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть полиции и сообщил, что он заминировал вокзал на станции Воркута, а также готовит взрыв в поезде «Воркута – Санкт-Петербург». Поезд №388 был задержан на вокзале Печоры, куда прибыли сотрудники спецслужб для проверки сообщения о готовящемся теракте. При осмотре поезда взрывные устройства не обнаружили.

По данному факту провели проверку и установили личность шутника. Ранее пожилой мужчина неоднократно развлекался подобным образом, за что привлекался и к административной, и к уголовной ответственности. На момент этого звонка он отбывал не связанное с лишением свободы наказание за то, что «заминировал» самолет авиакомпании «Руслайн», в декабре 2015 года.

Вину в содеянном пенсионер не признал. Суд учел все обстоятельства дела, личность лжетеррориста и назначил ему наказание в виде шести месяцев и пяти дней лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

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