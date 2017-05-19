О чем говорит республика: сокращение чиновников, атака клещей и детективная история в Ухте

Министерства, ведомства и госучреждения Коми ждет очередное сокращение

Глава Коми Сергей Гапликов подписал распоряжение, предписывающее правительству региона определить предельную штатную численность работников органов исполнительной власти, сократив с 1 июня 2017 года сто человек, занимающих должности государственной гражданской службы. Сокращение ждет и целый ряд госучреждений – не менее чем на 85 человек. Рекомендации о сокращении десятой части работников получили аппарат Государственного Совета республики и Контрольно-счетная палата региона.

В распоряжении дается пояснение, что делается это для снижения расходов на содержание и обеспечение органов госвласти, отдельных госучреждений и оптимизации численности работников в них. По некоторым сведениям, будет сокращен, например, первый замминистра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Николай Сосновский, назначенный на эту должность чуть больше месяца назад.

Серьезная по своей сути новость о том, что без работы останутся как минимум двести человек, встречена читателями спокойно и даже с некоторой иронией. По сообщениям республиканских СМИ, в течение последнего месяца куда больший резонанс вызывали новости о возможном сокращении в республиканском противотуберкулезном диспансере ставки соцработника, оптимизации сети «Государственных аптек Коми» за счет сокращения аппарата управления, непрофильных специалистов в аптеках и складских работников, возможном сокращении 22 сотрудников Сыктывкарского индустриального колледжа и работников «Цементная северная компания» в Воркуте.

А вот что думает по этому поводу интернет-сообщество: «Пенсионеров погонят или молодых без волосатой лапы», «Кто будет выполнять работу сокращенных? Это как в полиции – кто остался, тот теперь живет на работе», «Там сократят, а тут создадут новые рабочие места для них», «Чаепитий надо меньше устраивать, по магазинам в рабочее время бегать, языки чесать да курить», «Опять сократят уборщиц и специалистов, а верхушка останется без ротации и через короткое время обрастет родственниками и знакомыми», «Сокращение ни к чему хорошему не приведет. Люди там и так работают на пределе возможностей. Сокращение приведет к необходимости выплаты компенсации из бюджета и оттоку людей. И бюджет потеряет, и работа будет хуже».

Кусачие насекомые эсэмэсок не читают

С наступлением теплой погоды на жителей республики обрушивается новая напасть: укусы клещей. Как сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Коми, с 12 по 18 мая за медпомощью по поводу укусов клещей обратились 76 человек, в том числе 18 детей. А всего с начала сезона – 100 взрослых и 30 детей. Лабораторно за неделю исследовали 34 насекомых, два из которых оказались носителями инфекционной болезни.

Будем надеяться, что нынешняя поздняя весна не даст повториться «антирекорду» прошлого года, когда к медикам по поводу укусов клещей обратились в 2,3 раза больше людей, чем в 2015-м. А ведь еще полвека назад о такой напасти в Коми даже не слышали. По сообщению Издательского дома «Общественный контроль», первый случай клещевого энцефалита был зафиксирован в Коми в середине 70-х годов прошлого столетия. Поначалу опасными территориями считались лишь южные районы – Койгородский, Прилузский и Сысольский. Но со временем клещ проник и в более северные Усть-Куломский, Усть-Вымский и Сыктывдинский районы, добрался до самых крупных городов республики – Сыктывкара и Ухты.

Как это ни странно, горожане становятся жертвами укусов клещей чаще, чем сельские жители, живущие рядом с природой и имеющие больше контактов с массивами, где обитают паразиты. Селяне если и заболевают энцефалитом, то переносят его в легкой форме, вырабатывая, таким образом, иммунитет. К тому же, собираясь идти в лес, они одеваются не так легкомысленно, как городские – следовательно, они и лучше защищены.

Выходом видится своевременная обработка территорий, закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями. Дезинфекцию городских парков и скверов должны проводить муниципальные власти, территории школ и детских садов – сами учреждения. По данным на 18 мая в Сыктывкаре обработано около 35 гектаров площадей.

А вот в лесах, на пикниках, рыбалках, в походах за грибами и ягодами позаботиться о себе можете лишь вы сами. Один из действенных способов – вакцинация, но привит сегодня едва лишь каждый пятый гражданин. Еще один метод, доступный каждому, – индивидуальная защита, включающая в себя закрытие всех возможных участков тела. Давайте не будем этим пренебрегать.

К слову, прошлой весной тогда еще врио главы Коми С.Гапликов провел оперативное правительственное совещание, потребовав немедленно выпустить соответствующие памятки, провести с людьми разъяснительную работу по радио, телевидению и в газетах, подключить к работе бегущие строки, sms-оповещения. Как утверждает корреспондент «ОК-информ», врио пообещал включить телевизор, послушать радио и, если не увидит всего этого, пригрозил устроить ответственным чиновникам несладкую жизнь. Целую неделю после этого заявления журналист проводил эксперимент: регулярно смотрел местные телепередачи, но никаких бегущих строк так и не увидел, как не услышал информационных оповещений и не получил эсэмэсок на свой телефон. И нынешней весной о сезонной напасти заговорили только тогда, когда клещи вновь перешли в атаку.

Собрался к стоматологу – получил по зубам

Клиентам гостиниц в Ухте стоит быть настороже, чтобы не повторить участь гостя города, приехавшего сюда с крупной суммой денег, чтобы подлечить зубы. Отдыхая в своем номере и едва приняв душ, он откликнулся на стук и открыл дверь незнакомцу. Тот по-соседски предложил ему «хлопнуть по рюмашке». Потерпевший согласился, но вскоре после выпитого почувствовал себя нехорошо. Затем его ударили со спины и начали избивать, однако сопротивляться он уже не мог. Слава Богу, что зубы хоть остались целы.

Очнулся гость «жемчужины Севера» уже на улице, у машины скорой помощи. От госпитализации он отказался и сразу поднялся в номер, где обнаружил пропажу денег. Пришлось вместо стоматолога идти в полицию. Проведенная медэкспертиза обнаружила в крови потерпевшего химическое вещество, оказывающее снотворное действие. Хорошо «остограмился»!

Читатели, ясное дело, не могли оставить эту новость без внимания. Вот лишь некоторые отклики из СМИ: «Мораль сей басни такова: нечего сидеть в номере, надо идти гулять по городу, благо, погодка шепчет...», «С детства учат не разговаривать с незнакомцами. Чувак забухал с неизвестным пронырой. Чего ожидал? Массажа шиацу что ли?», «Три видеокамеры, три магнитофона отечественных, три портсигара, кожаная куртка три штуки...», «В любой гостинице установлены камеры наблюдения. А если на камеры ничего не попало, то это повод вести расследование совсем по другой линии».

Хороших вам выходных, и – берегите себя!

Василий Жуков

Фото с сайта firestock.ru

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