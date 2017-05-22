Бюджет Коми остался в плюсе благодаря имущественным налогам

В республике за январь-апрель 2017 года собрано 55,75 миллиарда рублей налогов. Это на 30 процентов, или 12,89 миллиарда рублей больше, чем за тот же период 2016 года. В управлении федеральной налоговой службы по Коми это объясняют увеличением ставки для расчета налога на добычу нефти почти в два раза (цена на нефть марки «Юралс» возросла в 1,6 раза). Поступления этого налога увеличились на 10,6 миллиарда рублей.

Пропорция

В федеральный бюджет ушло 35,79 миллиарда рублей (64 процента), в Коми осталось 19,96 миллиарда, или 36 процентов собранных денег. При этом федеральный бюджет остался в выигрыше: в сравнении с 2016 годом прирост составил 54 процента (12,55 миллиарда). У регионального бюджета рост был не таким значительным – всего 1,7 процента, или 338,5 миллиона рублей.

Доли

Налог на добычу нефти продолжает оставаться наиболее значимым доходным источником бюджета, на него приходится 50 процентов всех поступлений. Существенная доля в общей сумме доходов сформирована за счет НДФЛ (12 процентов), НДС и налога на прибыль организаций (по 11 процентов), акцизов и налогов на имущество (по 7 процентов).

Налог на прибыль организаций

Сборы составили 5,92 миллиарда рублей, что на 4,3 процента меньше, чем в январе-апреле 2016-го. Основная причина – снижение налоговой базы (уменьшение доходов организаций и объемов производства).

Налог на доходы физических лиц

Поступления снизились на 0,5 процента и составили 6,83 миллиарда рублей.

Налог на добавленную стоимость

Собираемость увеличилась на 17 процентов, сумма за четыре месяца составила 5,88 миллиарда рублей.

Акцизы

Акцизов собрано 4,05 миллиарда рублей, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Теперь в Москву стали уходить большие суммы: раньше в регионе оставалось 85-88 процентов собранных акцизов, но в январе-апреле доля уменьшилась до 61 процента. Это связано с изменениями в законодательстве. В республиканском бюджете осело 2,49 миллиарда (на 23,2 процента меньше), в федеральный бюджет было зачислено 1,56 миллиарда (в 6 раз больше).

Имущественные налоги

Поступления составили 3,94 миллиарда рублей, что на 21 процент, или 689,6 миллиона больше.

Сборы налога на имущество физлиц выросли в 4 раза до 19,4 миллиона рублей, налога на имущество организаций – в 1,2 раза до 3,59 миллиарда, транспортного налога – в 1,4 раза до 224 миллионов, земельного налога – на 5,6 процента до 106 миллионов.

Налог на добычу полезных ископаемых

Объем поступлений составил 27,82 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше, чем в январе-апреле 2016-го. При этом 99,6 процента полученных средств ушло в федеральный бюджет, а в Коми осталось 99 миллионов.

Местные бюджеты

Доходы местных бюджетов за счет НДФЛ и налогов на совокупный доход увеличились на 2,3 процента, или 69,2 миллиона рублей, составив в целом 3,02 миллиарда.

Страховые взносы

С 1 января налоговая служба стала администрировать поступления страховых взносов, за первый квартал сумма составила 12,13 миллиарда рублей.

*** В 2006 году было собрано около 90 миллиардов рублей налогов, в 2007-м – 93 миллиарда, в 2008-м – 121 миллиард, в 2009-м – 70 миллиардов, в 2010-м – 80 миллиардов, в 2011-м – 107 миллиардов, в 2012-м – 117 миллиардов, в 2013-м – 120 миллиардов, в 2014-м – 129 миллиардов, в 2015-м – 152 миллиарда, в 2016-м – 148 миллиардов.

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