В Сыктывкаре нашли двоих создателей несанкционированных свалок в Кируле

В конце марта на сайте «Активный регион» было опубликовано обращение, в котором сообщалось, что на улице Савина в сыктывкарском местечке Кируль нет ни одного мусорного контейнера. «Раньше бытовые отходы сжигали в печах. Сейчас это невозможно. Лишь немногие заключили договор на сбор мусора. Это стоит денег. Примерно 100 рублей в неделю (400 рублей в месяц). Можно отвезти мусор и выкинуть в контейнер где-нибудь в городе. Но дешевле и проще отнести пакеты на улицу Савина и оставить прямо на остановке у дома №19, у столба у дома №37, дома №63. С утра дорожники уберут. И убирают. Но они убирают раз в день. А в остальное время этот мусор так и лежит у ног пассажиров и прохожих. Бездомные собаки разрывают и растаскивают мусор по всей дороге и переулкам. Непорядок в столице», - говорилось в обращении.

Ответ от управления ЖКХ администрации Сыктывкара был опубликован 12 апреля. Чиновники объяснили, что закона, обязывающего жителей частного сектора заключать договоры на вывоз мусора со специализированными организациями, в России нет. «Специалисты управления ЖКХ ежемесячно ведут разъяснительную работу с жителями частного сектора о недопущении организации несанкционированных свалок, в частности данного района; проводят беседы по вопросу заключения индивидуальных договоров на вывоз мусора, раздают брошюры и проспекты с наименованиями организаций, занимающихся сбором и утилизацией отходов», - рассказали представители мэрии о профилактике стихийных свалок.

Также чиновники пояснили, что 3 апреля специалисты управления мусор в указанных местах не нашли, но вновь побеседовали с жителями Кируля по поводу несанкционированных свалок. «На весну-лето мы запланировали совместный выезд специалистов и управления МВД по Сыктывкару, чтобы обнаружить людей, причастных к образованию свалок и привлечь правонарушителей к административной ответственности».

Назначенный эксперт – руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Дарья Шучалина – порекомендовала администрации города проверить, у кого из владельцев ближайших домов нет договоров на вывоз мусора: «У кого таковых не окажется – значит, те и создают несанкционированные свалки, - считает эксперт. - Самим жильцам можно посоветовать с таянием снега провести несколько коллективных субботников. А администрация поможет с их вывозом. После того, как территория жилфонда станет чистой, поддерживайте сами все вместе порядок на ней на постоянной основе».

В начале мая сигнал на сайте повторился: сыктывкарцы пожаловались на то, что стиуация не изменилась. «Может мы неправильно описали ситуацию, и нас не поняли в управлении ЖКХ и Дарья Шучалина. И ответы, и экспертное мнение нас совсем не устраивает. Очень похоже на отписку. Сходили в два дома, сделали два фото, повесили одну бумажку на столб, и все? Вот это «Активный регион»? – говорилось в обращении. - Каждый день, повторю, каждый день на остановочном комплексе свалка бытовых отходов. И люди ждут автобус рядом с мусором, который дербанят собаки. А это пакеты не с опавшими листьями, а именно с бытовыми отходами. И субботники тут не помогут. Потому что каждый день туда приносят мусор. Если на остановочном комплексе по Коммунистической улице кто-то забудет пакет, сразу приезжает полиция, ФСБ, МЧС. Может, надо почаще вызывать спецслужбы, чтобы они оказали влияние на ответственных лиц? Или написать в прокуратуру? Подскажите, пожалуйста, эксперт портала «Активный регион», что делать? Или вы считаете это нормальным, если нет закона и договора, можно выбрасывать мусор на остановке?»

Представители мэрии 11 мая вновь дали ответ: «Как сообщалось ранее, обслуживающая организация регулярно приводит территорию в надлежащее состояние. Кроме того, администрация провела разъяснительную работу среди жителей. Вопрос сознательности горожан и их отношения к самим себе и окружающим, выкидывания мусора, не донося до мест сбора, не в компетенции администрации. Однако мы призываем жителей не сорить и соблюдать порядок и чистоту».

Д.Шучалина напомнила авторам обращения, что если несанкционированная свалка появилась на придомовой или дворовой территории, то ответственность за нее лежит на собственниках жилья. За вывоз мусора в этом случае отвечает управляющая организация. «Если земля находится в собственности муниципалитета, жильцы вправе заказать услугу по разбору свалки и вывозу отходов своей управляющей компании, однако за дополнительные (собственные) средства, - предложила она. - Есть и другой вариант, но неперспективный в сложившейся ситуации: найти тех, кто организовал свалку и через природоохранную прокуратуру привлечь их к ответственности».

В конце своего ответа она все же предложила жильцам ближайших домов проводить субботники, разбирать свалку, складировать отходы в пакеты и вывозить через управляющую компанию.

Вновь эту тему на брифинге 16 мая поднял глава администрации Сыктывкара Валерий Козлов. Он подтвердил информацию о том, что свалки возникают вдоль дорог с завидной регулярностью.

После этого, 22 марта, пресс-служба администрации Сыктывкара сообщила, что специалисты управления ЖКХ вместе с представителями полиции с 17 мая этого года, как и обещали, начали выходить в рейды в районы частного сектора: «В зоне повышенного внимания - улица Савина, где жители близлежащих домов устраивают несанкционированное складирование мусора, оставляя мешки с бытовыми отходами прямо у проезжей части. Специалистам удалось зафиксировать и установить личности двух сыктывкарцев, регулярно выбрасывающих мусор в несанкционированных местах. Им направили уведомления с требованием о явке в мэрию для составления протоколов об административных правонарушениях. В случае неявки правонарушителей, к ним приедут домой, чтобы составить эти протоколы. Затем пакет документов направят в мировой суд. Им грозит административное наказания вплоть до штрафа от трех тысяч рублей».

Совместные рейды полиции и представителей управления ЖКХ продолжатся, как и встречи с жителями частного сектора.

Фото с сайта signal.rkomi.ru и пресс-службы администрации Сыктывкара