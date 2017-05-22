Ежемесячно население Коми уменьшается на 700 человек

По данным Комистата, за первые три месяца этого года численность населения республики уменьшилась на 2,1 тысячи человек. На начало апреля в регионе проживало 848,5 тысячи человек.

Основная причина сокращения – миграционный отток. За январь-март из республики уехало 4300 человек, а прибыло лишь 2607. За границу переселилось 258 человек, приехало из-за рубежа 127 (в основном миграционный обмен был с Украиной и Азербайджаном). Таким образом, миграционный отток составил 1824 человека, что значительно больше аналогичного периода прошлого года (1337 человек).

Ситуацию усугубила естественная убыль, то есть превышение числа умерших над числом родившихся. За январь-март в Коми родилось 2474 ребенка, а умерло 2737 человек. То есть естественная убыль составила 263 человека. Такая тенденция характерна как для городской (минус 45 человек), так и для сельской (минус 218 человек) местности.

В структуре причин смерти населения республики преобладали патологии органов кровообращения (46 процентов всех смертей), новообразования (17 процентов) и внешние причины смерти: отравления алкоголем, ДТП, самоубийства, убийства (10 процентов).

Еще одна демографическая тенденция – рост количества браков и разводов. За три месяца семейные отношения оформили 1163 пары (на 98 больше), а вот случаев расторжения брака зафиксировано 1175 – на 93 больше, чем за тот же период прошлого года. Комистат уточняет, что количество случаев расторжения брака не равно числу разводов, так как иногда один развод оформляется дважды.

*** Естественный прирост населения в Коми в годовом исчислении наблюдался с середины 2011 года. Однако в январе 2015-го эта тенденция была прервана: была зафиксирована естественная убыль. Но по итогам года число родившихся все же превысило число умерших. Ситуация повторилась и в 2016 году. Возможно, что и по итогам 2017 года в регионе будет зафиксирован естественный прирост населения.

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