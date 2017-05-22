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Понедельник, 22 мая 2017, 16:43
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16:43
Ежемесячно население Коми уменьшается на 700 человек

Ситуацию усугубляет естественная убыль.

По данным Комистата, за первые три месяца этого года численность населения республики уменьшилась на 2,1 тысячи человек. На начало апреля в регионе проживало 848,5 тысячи человек.

Основная причина сокращения – миграционный отток. За январь-март из республики уехало 4300 человек, а прибыло лишь 2607. За границу переселилось 258 человек, приехало из-за рубежа 127 (в основном миграционный обмен был с Украиной и Азербайджаном). Таким образом, миграционный отток составил 1824 человека, что значительно больше аналогичного периода прошлого года (1337 человек).

Ситуацию усугубила естественная убыль, то есть превышение числа умерших над числом родившихся. За январь-март в Коми родилось 2474 ребенка, а умерло 2737 человек. То есть естественная убыль составила 263 человека. Такая тенденция характерна как для городской (минус 45 человек), так и для сельской (минус 218 человек) местности.

В структуре причин смерти населения республики преобладали патологии органов кровообращения (46 процентов всех смертей), новообразования (17 процентов) и внешние причины смерти: отравления алкоголем, ДТП, самоубийства, убийства (10 процентов).

Еще одна демографическая тенденция – рост количества браков и разводов. За три месяца семейные отношения оформили 1163 пары (на 98 больше), а вот случаев расторжения брака зафиксировано 1175 – на 93 больше, чем за тот же период прошлого года. Комистат уточняет, что количество случаев расторжения брака не равно числу разводов, так как иногда один развод оформляется дважды.

*** Естественный прирост населения в Коми в годовом исчислении наблюдался с середины 2011 года. Однако в январе 2015-го эта тенденция была прервана: была зафиксирована естественная убыль. Но по итогам года число родившихся все же превысило число умерших. Ситуация повторилась и в 2016 году. Возможно, что и по итогам 2017 года в регионе будет зафиксирован естественный прирост населения.

Фото с сайта pixabay.com

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
Демографиясмертностьрождаемостьбракиразводы
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Комментарии

толя
22.05.2017 - 17:05
+1
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а что тут делать. одни сокращения и копеечная зарплата. богатейшая республика.....

Горожанин
22.05.2017 - 18:31
+1
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-1
-1
Поставить минус!

Для отдельно взятых лиц республика богатая.

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Последние комментарии

валерий:
Жить стало хорошо, жизнь стала лучше... НАМ., а вам не знаю. "Олимстрой".
22.05.2017 - 20:25
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Горожанин:
Для отдельно взятых лиц республика богатая.
22.05.2017 - 18:31
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толя:
а что тут делать. одни сокращения и копеечная зарплата. богатейшая республика.....
22.05.2017 - 17:05
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Ветеран:
Зато, по данным статистики, средняя зарплата по республике выросла!
22.05.2017 - 12:46
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Фантом:
То есть стали жить хуже несмотря на ежегодные рапотрты об успехах как главы региона так и главы государства.
22.05.2017 - 11:19
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