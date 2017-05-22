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16:59 Помогли: сыктывкарец попал в больницу с отравлением и стал фигурантом уголовного дела
В кармане куртки у мужчины нашли наркотики.
Заместитель прокурора Эжвинского района Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.
По версии следствия, ночью 29 апреля 2017 года в скорую помощь городской больницы в Эжве поступило сообщение о мужчине, который в бессознательном состоянии лежит в районе одного из гаражных массивов. После госпитализации ему был поставлен диагноз: «интоксикация неизвестными психоактивными веществами тяжелой степени». В верхней одежде пациента обнаружили пакетик с синтетическим наркотиком в значительном размере.
Придя в сознание, мужчина выдвинул версию, что 29 апреля в районе гаражей он увидел толпу незнакомых людей, которые при его приближении разбежались, бросив сигарету и упаковку с каким-то веществом. Рассудив, что в пакетике находится наркотик, мужчина забрал его себе, намереваясь в дальнейшем употребить спайс. Подобранную сигарету он выкурил, после чего потерял сознание.
Дело направлено в Эжвинский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото пресс-службы УФСКН по Коми
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