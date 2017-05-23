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Вторник, 23 мая 2017, 11:00
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С начала года Россельхозбанк выдал 43 миллиарда рублей розничных кредитов

За четыре месяца банк предоставил клиентам 147 тысяч кредитов.

Сумма потребительских кредитов превысила 27 миллиардов рублей, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 12,9 миллиарда рублей (48 процентов от общего объема потребительских кредитов) составили кредиты пенсионерам, которым Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования.

В 2017 году банк выдал 12 миллиардов рублей на приобретение жилья. Более 6 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия или инвестировать средства в недвижимость с помощью ипотечных программ Россельхозбанка.

По итогам первого квартала АО «Россельхозбанк» является одним из лидеров розничного кредитования, занимая на этом рынке третье место среди всех российских банков. На 1 мая розничный кредитный портфель банка составил 326 миллиардов рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находится 100 процентов голосующих акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

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Москва
БизнесОбщество
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Финансыбанкикредитованиенедвижимость
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