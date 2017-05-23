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Вторник, 23 мая 2017, 11:56
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11:56
В Коми вдвое сократились инвестиции в основной капитал

Перечень инвестпроектов дополнили молокозаводом, мусорным заводом, теплицами и шахтой.

По предварительным данным Комистата, инвестиции в основной капитал в первом квартале 2017 года составили 23,53 миллиарда рублей, что в 2,2 раза меньше, чем было в январе-марте 2016-го (49,97 миллиарда).

На общий объем инвестиций в предыдущие годы серьезное влияние оказывали капиталовложения в разработку ряда месторождений, принадлежащих «ЛУКОЙЛ-Коми», и в строительство системы магистральных газопроводов Бованенково – Ухта и Ухта – Торжок (2-я очередь). Ситуация не изменилась и в этом году: преобладающая часть инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности была направлена в добычу полезных ископаемых (12,62 миллиарда) и транспорт (7,27 миллиарда). На эти две отрасли пришлось 86 процентов общего объема вложений. Затем идут обрабатывающие производства (1,03 миллиарда), сельское хозяйство (539,5 миллиона), производство бумаги и картона (523,5 миллиона), производство, передача и распределение электроэнергии (321,2 миллиона), деятельность в области информации и связи (247,4 миллиона).

На операции с недвижимостью пришлось 179,2 миллиона рублей инвестиций, на торговлю – 149,6 миллиона, на госуправление, соцобеспечение и безопасность – 93 миллиона, на строительство – 79,5 миллиона, на здравоохранение – 76,2 миллиона, на образование – 68,2 миллиона.

Заметно снизились денежные вливания в образование (на 62,8 процента), медицину (на 61,6 процента), в транспорт (на 69,5 процента), электроэнергетику (на 49,4 процента), в культуру и спорт (на 45,4 процента). Зато выросли вложения в сельское и лесное хозяйство (в 1,8 раза), обработку древесины и производство изделий из дерева (в 3 раза), водоснабжение и водоотведение (в 3,1 раза), в науку (в 1,2 раза).

Общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) за первый квартал 2017 года составил 63,5 миллиарда рублей, 99,6 процента приходилось на краткосрочные вложения. По сравнению с 2016 годом рост составил 8,7 процента. В структуре финансовых вложений по видам наибольшую долю занимали предоставленные займы (74 процента).

В 2017-2019 годы, по прогнозам, ситуация будет складываться неоднозначно. Динамика инвестиций в основной капитал по-прежнему будет связана с реализацией крупных инвестпроектов или, наоборот, отсутствием таковых в тех или иных секторах экономики. Тем не менее в 2017 году министерство экономики Коми прогнозирует рост инвестиций на 1,3-1,4 процента за счет увеличения вложений в добычу полезных ископаемых.

Список наиболее значимых инвестиционных проектов, составленных Минэкономом, теперь насчитывает 27 пунктов (на начало 2016-го их было 23, а полгода назад – 39): строительство газопроводов Бованенково – Ухта и Ухта – Торжок, разработка залежей Усинского месторождения, освоение Восточно-Ламбейшорского и разработка Кыртаельского, Ярегского нефтяных месторождений, обустройство Среднемакарихинского месторождения нефти, разработка и добыча углеводородов в Интинском районе, добыча угля открытым способом в Воркуте на разрезе «Промежуточный», ярегский горно-химический комплекс, строительство горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения, создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины (ООО «Азимут»), завод по производству биоэтанола (ОАО «Эгрегор биотех»), строительство высоковольтных линий Зеленоборск – Ижма, Сыктывкар – Краснозатонская, строительство участков дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар, реконструкция дороги Ухта – Троицко-Печорск, строительство санатория «Серегово», строительство тепличного комплекса для выращивания овощей в Емве, строительство фермы на 1200 голов в Прилузском районе.

В список попали строительство ГОК «Усинский 3» в пределах шахтного поля №3 Усинского месторождения коксующегося угля, строительство шахты с обогатительной фабрикой в пределах шахтного поля №1 этого же месторождения, строительство тепличного комплекса в Сосногорске, строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада, молокозавода и агрогородка в Жешарте, переработка ТБО методом плазменной газификации, создание лесопромышленного производства (ООО «Промтехинвест»), модернизация и развитие лесопильного производства и производства биотоплива (ООО «Лузалес»).

Из перечня исключили проект «Белкомур», организацию авиаперевозок на L-410 и Embraer-145 (ОАО «Комиавиатранс»), реконструкцию и модернизацию свинокомплекса ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».

*** В 2016 году в экономику Коми было привлечено 200,4 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, в 2015-м – 163,3 миллиарда, в 2014-м –192,2 миллиарда, в 2013-м – 162,56 миллиарда, в 2012-м – 231,18 миллиарда.

Предположим так: на какие инвестиции может рассчитывать Коми в 2017 году

Фото с сайта firestock.ru

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
Финансыинвестицииинвестпроекты
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