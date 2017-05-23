Муниципалитетам Коми отвели три недели на идеи по выплате долгов коммунальщикам

Как сообщил на заседании правительства 23 мая министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев, в сравнении с предыдущим отопительным периодом в этом сезоне удалось добиться сокращения показателей аварийности почти на треть.

По представленным данным, аварий на теплосетях было всего две – в усинском поселке Парма и в воркутинском поселке Воргашор. Также он назвал десять технологических сбоев, половина из которых произошла в работе систем электроснабжения.

Несмотря на то что паспорта и акты готовности в этом году получило большинство муниципалитетов, тогда как год назад они были у 11 из 34, Воркута, Емва, Троицко-Печорский и Сыктывдинский район не вошли в число подготовленных к зиме. Руководители данных муниципалитетов назвали причины, почему такое произошло. И если в Троицко-Печорском и Сыктывдинском районе их ответы сочли исчерпывающими, то Емва получила персональное предупреждение. «Стабильность – признак мастерства», – обратился глава региона Сергей Гапликов к руководителю города, назвав работу в этой сфере халатностью и неорганизованностью.

Из доклада К.Лазарева стало ясно, что платежеспособность ряда муниципалитетов в регионе недопустимо низкая. По его информации, потребительская задолженность перед коммунальщиками на 1 мая 2017 года составляла 7,4 миллиарда рублей. Из них 4,2 миллиарда – задолженность населения. Бюджетные организации накопили полмиллиарда долгов.

Судя по представленному докладчиком графику, республика разделилась: в одних муниципалитетах население регулярно платит за ЖКУ – собираемость доходит до 88-99 процентов, а другие позволят платить только 76 процентов и меньше. Например, в Воркуте она равна 69,2 процента, в Инте - 79,2 процента, в Печоре - 83,1 процента, а в Сыктывдинском районе – 88,6 процента.

Сами же предприятия ЖКХ региона не могут выплатить поставщикам ресурсов 2 миллиарда 789 миллионов рублей. Именно столько составляет долг на 1 мая. При этом 1 миллиард 872 миллиона они должны за топливную энергию.

По словам С.Гапликова, в июне он намерен заключить соглашение о социально-экономическом партнерстве с Газпромом. Но если долги республики за газ не будут погашены, руководитель компании может отказать. Если это произойдет, то всем муниципалитетам, которые задолжали, урежут субсидии из регионального бюджета на те суммы, которые хотят получить от Газпрома. «Вы ставите под угрозу финансовое обеспечение республики», – заключил он, обвинив чиновников в том, что они надеются на субсидии и изначально закладывают средства на уплату 30-60 процентов долгов по ЖКУ.

С.Гапликов назначил 15 июня датой, к которой все муниципалитеты-должники должны подготовить доклад с выводами и предложениями по решению сложившейся ситуации.

Фото Антонины Лапуньковой