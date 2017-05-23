КомиОнлайн

Новости

Вторник, 23 мая 2017, 16:22
  • 712
  • 0
  • 1

Муниципалитетам Коми отвели три недели на идеи по выплате долгов коммунальщикам

Те, кто не справится с задачей, лишатся части субсидий.

Как сообщил на заседании правительства 23 мая министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев, в сравнении с предыдущим отопительным периодом в этом сезоне удалось добиться сокращения показателей аварийности почти на треть.

По представленным данным, аварий на теплосетях было всего две – в усинском поселке Парма и в воркутинском поселке Воргашор. Также он назвал десять технологических сбоев, половина из которых произошла в работе систем электроснабжения.

Несмотря на то что паспорта и акты готовности в этом году получило большинство муниципалитетов, тогда как год назад они были у 11 из 34, Воркута, Емва, Троицко-Печорский и Сыктывдинский район не вошли в число подготовленных к зиме. Руководители данных муниципалитетов назвали причины, почему такое произошло. И если в Троицко-Печорском и Сыктывдинском районе их ответы сочли исчерпывающими, то Емва получила персональное предупреждение. «Стабильность – признак мастерства», – обратился глава региона Сергей Гапликов к руководителю города, назвав работу в этой сфере халатностью и неорганизованностью.

Из доклада К.Лазарева стало ясно, что платежеспособность ряда муниципалитетов в регионе недопустимо низкая. По его информации, потребительская задолженность перед коммунальщиками на 1 мая 2017 года составляла 7,4 миллиарда рублей. Из них 4,2 миллиарда – задолженность населения. Бюджетные организации накопили полмиллиарда долгов.

Судя по представленному докладчиком графику, республика разделилась: в одних муниципалитетах население регулярно платит за ЖКУ – собираемость доходит до 88-99 процентов, а другие позволят платить только 76 процентов и меньше. Например, в Воркуте она равна 69,2 процента, в Инте - 79,2 процента, в Печоре - 83,1 процента, а в Сыктывдинском районе – 88,6 процента.

Сами же предприятия ЖКХ региона не могут выплатить поставщикам ресурсов 2 миллиарда 789 миллионов рублей. Именно столько составляет долг на 1 мая. При этом 1 миллиард 872 миллиона они должны за топливную энергию.

По словам С.Гапликова, в июне он намерен заключить соглашение о социально-экономическом партнерстве с Газпромом. Но если долги республики за газ не будут погашены, руководитель компании может отказать. Если это произойдет, то всем муниципалитетам, которые задолжали, урежут субсидии из регионального бюджета на те суммы, которые хотят получить от Газпрома. «Вы ставите под угрозу финансовое обеспечение республики», – заключил он, обвинив чиновников в том, что они надеются на субсидии и изначально закладывают средства на уплату 30-60 процентов долгов по ЖКУ.

С.Гапликов назначил 15 июня датой, к которой все муниципалитеты-должники должны подготовить доклад с выводами и предложениями по решению сложившейся ситуации.

Фото Антонины Лапуньковой

Антонина Лапунькова
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
ЖКХавариибюджет
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Test Automation Engineer
EPAM Systems, Inc. (Сыктывкар)

Охранник торгового зала (ТК Парма)
РИВ ГОШ, Сеть магазинов (Сыктывкар)
от 17250 RUR

Охранник торгового зала (ТК Макси)
РИВ ГОШ, Сеть магазинов (Сыктывкар)
от 17250 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

VoiceTep:
generic cialis 5 mg buy online cialis generic buy cialis online frau und cialis
24.05.2017 - 04:43
Перейти к новости
VoiceTep:
cialis for sale in london buy cialis generic cialis cialis samples in canada
24.05.2017 - 03:51
Перейти к новости
Vaughnlync:
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=47245 - Птица
24.05.2017 - 03:50
Перейти к новости
Vaughncem:
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=34078 - Кухня. Последняя битва
24.05.2017 - 03:33
Перейти к новости
VoiceEnave:
cialis ohne rezept hannover cialis cheap cilais price compare prices cialis 20
24.05.2017 - 03:19
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика