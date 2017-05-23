О чем говорит республика: собачье сердце, больничный по сходной цене и автобусы от мужа главного депутата

На мэров спустили всех собак

И вновь о братьях наших меньших. На заседании регионального правительства глава Коми Сергей Гапликов пообещал призвать к персональной ответственности чиновников, от которых в городах и районах зависит борьба с безнадзорными животными.

В свойственной ему манере губернатор предупредил собравшихся, что не дай Бог в каком-нибудь населенном пункте собака нападет на ребенка. Это будет персональным делом главы муниципалитета. «Если люди боятся выйти на улицу, выпустить погулять детей из-за безнадзорных животных, то о каком доверии к власти можно говорить?» – задал он в принципе справедливый вопрос.

При обсуждении вопроса прозвучали несколько важных цифр. Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев сообщил, что в 2016 году от укусов собак пострадали 2460 человек, но на самом деле цифра как минимум в два раза больше, ведь не все обращаются к врачам. Глава Минздрава Дмитрий Березин отметил, что курс лечения одного укушенного обходится государству более чем в 20 тысяч рублей. Зампрокурора Коми Михаил Нестеров добавил, что моральный ущерб здоровью гражданина суды оценивают в среднем в размере около 10 тысяч рублей.

Вот опять же за живое задели! И интернет-сообщество сразу на это откликнулось. Конечно, чиновники на местах не должны сидеть сложа руки и искать оправдания в нехватке средств, но только ли на них лежит сегодня ответственность? Совершенно ли имеющееся законодательство? Гуманны ли способы отлова и содержания? Есть ли механизмы воздействия на нерадивых владельцев собак? Вот лишь несколько мнений читателей: «Проще всего свалить на чиновников! Но... Отловом может заниматься специалист. Поймав собаку, он обязан поместить ее в питомник, кормить пять дней, обязательно показать ветеринару. Если хозяин не нашелся, то умертвить собаку можно, только если ветеринар написал заключение. Если нет – живи, собака, в питомнике. Кто и на что ее будет содержать? Если собаку все же умертвили, то захоронение должно происходить в строго отведенном месте. Каждый муниципалитет может себе это позволить?», «Вы бы сперва с хозяйскими собаками разобрались. Весь Кировский парк собачники загадили, нагло забив на законы», «У каждого чиновника есть обязанности, должностная инструкция. Что значит – пошлю лично отлавливать безнадзорных собак? Напоминает Салтычиху, которая наказывала крепостных, как только заблагорассудится. Хочу – батогами забью, хочу – собак пошлю ловить», «Выслушайте специалистов, примите региональное правовое и финансовое обеспечение, обеспечьте еженедельный контроль по муниципалитетам, определите единый телефон, куда жители могут позвонить, внедрите отчеты муниципалитетов. В каждом микрорайоне обеспечьте условия для выгула и пару площадок в городах, где можно дрессировать собаку. Дайте поручение участковым контролировать выгул и пресекать нарушения. Спокойный кропотливый постоянный труд нужен». По сути, и дорожная карта уже составлена.

В общественной приемной «вычислили» главных коррупционеров

Интересные факты прозвучали во время прямой линии «С меня требуют взятку – что делать?», состоявшейся в республиканской общественной приемной главы Коми. Наибольшее число коррупционных преступлений в республике в прошлом году было зафиксировано не в ГИБДД и не в органах госвласти, как принято считать, а в сфере медицины. В числе отличившихся названы также работники образования, технического надзора и пенитенциарной системы.

Вот уж точно, здоровье человека выходит на первый план. Если медицина сегодня еще остается бесплатной, и вы можете попасть на прием к врачу, сдать анализы и провести диагностику, то за дополнительные услуги, которых нет ни в одном перечне, будьте добры раскошелиться. Чем и пользуются нечестные люди в белых халатах. Нужна справка или больничный? Обращайтесь!

В образовании, как и в медицине, распространено так называемое мелкое взяточничество. Только за первый квартал 2017 года в Коми установлено уже 15 эпизодов дачи или получения мелкой взятки – до 10 тысяч рублей, а представляете, сколько их осталось, что называется, за кадром? Систематически попадаются на взятках и сотрудники УФСИН, но они оказываются услуги другого рода – проносят на территорию режимных объектов запрещенные средства связи.

Простите за каламбур, но в этой бочке дегтя есть и ложка меда: общее количество коррупционных преступлений сокращается, что говорит о слаженной работе правоохранительных органов.

Однако не все читатели встретили эту новость с оптимизмом. Люди по-прежнему считают, что коррупция процветает в верхах, и там крутятся цифры со многими нулями. И как раз здесь непаханое поле для деятельности людей в погонах и в штатском. Приведем несколько мнений со страниц интернет-изданий: «Число взяток все снижается, а основные взяточники – врачи и учителя: разворовали всю страну», «Вся верхушка у нас сидит, а врачи – взяточники! А с новой школой в Орбите разобрались, или полиция опять ждет, пока все бабки выведут? За набережную еще никто не сел, а речь уже о Мичуринском парке идет!», «Вы лучше расскажите про казнокрадов. Медику я даю свои, честно заработанные деньги. А они воруют у государства».

Нет зарплаты – нет конфликта интересов?

А вот еще одна активно обсуждаемая сегодня новость. Супруга генерального директора компании ЗАО «ТТК», являющейся официальным дилером «КамАЗа» в Коми, депутат Анна Дю собирается возглавить совет Сыктывкара. При этом она готова работать на общественных началах, то есть не получать зарплату.

На днях ее кандидатуру поддержало большинство однопартийцев, собравшихся на внеочередной конференции сыктывкарского отделения «Единой России». Поскольку единороссы составляют большинство в городском совете, вопрос можно считать решенным, несмотря на то что сами депутаты еще не голосовали. Сделать это они собираются на своем ближайшем заседании уже в этот четверг. Понятно, что появится и альтернативный технический кандидат, ведь должна же быть видимость выбора народных избранников.

Перенести избрание председателя совета предложил сегодня депутат Илья Богданов, поинтересовавшийся, не возникнет ли конфликт интересов, если А.Дю займет это кресло. Согласно публикации газеты «Трибуна» 19 мая, такая возможность существует, ведь именно через компанию мужа А.Дю для столицы Коми были приобретены в прошлом году автобусы Нефтекамского автозавода, входящего в группу «КамАЗ».

Креатура единороссов является также учредителем и гендиректором компании, один из видов деятельности которой – торговля автотранспортными средствами. Кроме того, вместе с супругом она является соучредителями как раз той самой фирмы, которая поставила Сыктывкару автобусы. А в этом году, если верить заместителю председателя правительства Коми – министру промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николаю Герасимову, республика планирует приобрести еще не менее 30 новых автобусов. Всего же до 2020 года в партнерстве с лизинговыми компаниями будет приобретено более 380 единиц техники.

И.Богданов предложил дождаться, когда соответствующие органы проверят эту информацию, и перенести выборы председателя совета на более поздний срок. При этом читателей удивил ответ замначальника управления по обеспечению деятельности совета города Владислава Матвеева. Дескать, коли А.Дю будет избрана председателем на непостоянной основе, и не будет получать зарплату, то и конфликта интересов нет. Каково, а?

Василий Жуков

Фото с сайта firestock.ru

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