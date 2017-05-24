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Среда, 24 мая 2017, 11:35
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11:35
После беседы с налоговиками зарплату сотрудниками повысили 32 работодателя в Коми

Заплатили долги 55 налоговых агентов.

За первый квартал 2017 года борьба с неформальной занятостью в регионе принесла в бюджет 47 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Коми, большую часть поступлений – 34,5 миллионов рублей – составила уплата работодателями задолженности по налогам на доходы граждан. При этом из 151 работодателя-должника на начало месяца рассчитались по налогам 55 налоговых агентов. Ожидается, что в ближайшие дни еще 90 работодателей погасят задолженность, говорится в сообщении ведомства.

С начала 2017 года провели 64 заседания комиссий по легализации теневой заработной платы, в 12 случаях приглашали представителей прокуратуры, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, правоохранительных органов. В общей сложности было заслушано 88 налогоплательщиков, выплачивающих серые зарплаты своим работникам, размер которых не дотягивал до прожиточного минимума (в Коми  для работающего населения он равен 12 тысяч 914 рублей).

Как в УМС по Коми, по результатам проведения комиссий 32 работодателя повысили зарплаты своим сотрудникам до уровня и выше прожиточного минимума. Поступления налога в бюджет после этого составили 308 тысяч рублей. Почти 70 процентов указанной суммы осталось в республиканском бюджете.

Значительную часть поступлений в бюджет составили дополнительно начисленные налоги по итогам проведения проверок. За нарушения налогового законодательства предпринимателям пришлось заплатить 20 миллионов рублей, из которых в бюджет поступило около 12 миллионов.

В прошлом году беседы с работодателями в течение первого полугодия привели к тому, что около 400 налоговых агентов пересмотрели размер заработной платы наемных работников в сторону увеличения и довели его до уровня прожиточного минимума и выше.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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Налогибизнесработодательпроверкаштрафзарплата
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