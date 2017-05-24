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Среда, 24 мая 2017, 12:13
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12:13
Отдых по графику: когда перенести отпуск работнику обязаны и когда придется упрашивать

Приводим разъяснения законодательства от Гострудинспекции в Коми.

Соблюдение отпускного графика является обязанностью, как работодателя, так и работника (это прописано в части 2 статье 123 Трудового кодекса). Действующее законодательство разрешает переносить запланированный в графике отдых сотрудника на другое время. Главное условие переноса отпуска - соглашение сторон. В любом случае невозможно заранее предусмотреть все обстоятельства. Поэтому работник и работодатель могут договориться, сообщает Гострудинспекция по региону.

Отпуска работников распределяются в графике за две недели до начала календарного года. Часто возникает ситуация, когда работнику неудобно отдыхать в даты, указанные в графике, и тогда он пишет заявление на перенос. Оно составляется работником в случае необходимости использовать отдых в незапланированное время.

Если инициатором переноса является работник, то он должен написать заявление о переносе отпуска. Причем, есть случаи, когда работодатель обязан его принять, и когда изменение даты является правом организации.

Например, если перенос происходит по инициативе работодателя, то необходимо направить работнику уведомление с просьбой дать согласие на изменение времени начала отдыха или его продолжительности.

Отдых должен быть перенесен на другое время, если работодатель несвоевременно выплатил работнику отпускные, несвоевременно (менее чем за две недели) уведомил работника о времени начала отдыха, досрочно отозвал работника с отдыха в связи с необходимостью выполнения срочной работы или замены отсутствующего коллеги.

Отдых должен быть либо продлен, либо перенесен на другое время, если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска и открыл больничный лист, или же исполнял государственные обязанности.

Отдых может быть перенесен с согласия работодателя, если работник переносит отдых по личным или семейным обстоятельствам: не успел купить путевки, второму супругу не предоставили отпускные дни в эти же даты.

Обязательным условием заявления о переносе отпуска является причина такой необходимости. Причем работнику недостаточно просто указать причину переноса отпуска для заявления. Он также должен предоставить документы, подтверждающие его право на изменение времени отдыха, например, больничный лист. При принятии решения об изменении даты, работодатель должен проанализировать указанную причину.

За неотгулянные работником отпускные дни ответственность несет работодатель. В частности, установлен запрет на непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. Также запрещено непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. То есть если у работника накоплено более 56 календарных отпускных дней, то у организации возникает риск привлечения к административной ответственности.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
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работаОтдыхграфикотпускпричиныбюрократия
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