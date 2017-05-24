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Среда, 24 мая 2017, 12:36
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12:36
Соцработник нашла в копилке у пенсионерки из Троицко-Печорского района ненастоящие деньги

Пожилая женщина не заметила, как к ней попали две купюры «Банка приколов».

В полицию в Троицко-Печорском районе обратилась социальный работник, присматривающая за престарелой местной жительницей 1941 года рождения. Женщина сообщила, что в сбережениях подопечной она обнаружила две купюры «Банка приколов» по пять тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, во время проверки выяснилось, что пожилая женщина в течение некоторого времени копила пенсионные средства. С марта по май этого года к ней домой приходили несколько человек, в том числе доставляли пенсию. В результате среди 20 тысяч накопленных рублей оказались две ненастоящие пятитысячные банкноты. В силу преклонного возраста пенсионерка не заметила подмену. Прикольные деньги обнаружила соцработник, когда получила от подопечной наличные для оплаты услуг ЖКХ.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие.

Фото пресс-службы МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиТроицко-Печорский район
Криминал
Социум
ПенсияДеньгиподделкаМошенничество
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