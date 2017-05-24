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13:02 В Коми только треть наследников обратилась за накопленной пенсией умерших родственников
Общий размер выплат составил 9,6 миллиона рублей.
С начала года отделение Пенсионного фонда по Коми направило 720 жителям республики извещения о возможности получить средства пенсионных накоплений умерших родственников. За получением этих сумм обратились менее трети из них – 209 человек. Общий размер выплат составил 9,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба учреждения.
Между тем заявление о выплате средств можно подать в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке. К заявлению должны прилагаться следующие документы (подлинники или заверенные копии):
1. документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства правопреемника;
2. документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении);
3. свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии);
4. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего (при наличии);
5. реквизиты банковского счета для перечисления средств.
*** Средства пенсионных накоплений выплачиваются правопреемникам только в том случае, если умершему гражданину не была назначена выплата из средств накопительной пенсии.
Правопреемниками умершего гражданина являются лица, указанные в его заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, а при отсутствии заявления - близкие родственники (наследники по закону первой и второй очереди). К правопреемникам первой очереди относятся супруги, дети и родители. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Фото Игоря Соколова
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