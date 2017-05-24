В администрации главы Коми посоветовали СМИ искать информацию по тарифам в ФСТ и ФАС

Редакция «МК» в Санкт-Петербурге в начале апреля направила в администрацию главы Коми и в федеральную антимонопольную службу России запросы после появления в блоге бывшего генерального директора «КЭС-Холдинга» («Т-Плюс») Михаила Слободина поста, в котором он подробно описывает все выдвинутые в его сторону обвинения, а также опровергает их одно за другим. Ответами журналисты оказались недовольны.

М.Слободин является одним из фигурантов громкого коррупционного скандала, произошедшего в республике. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он совместно с коллегами на протяжении 8 лет давал взятки чиновникам из руководства республики, чтобы получить преференции в виде льгот и согласованных тарифов на тепловую и электроэнергию. Общая сумма поощрения составила, по версии следователей, более 800 миллионов рублей.

Итогом коррупционного скандала стали возбуждение уголовных дел и массовые аресты. На скамье подсудимых оказалось практически все руководство региона. В «деле Гайзера» фигурирует и бывший заместитель председателя правительства республики Константин Ромаданов. По данным следствия, он давал взятки главе и референту службы по тарифам «в благодарность» за установку удобных тарифов для подконтрольных ему теплоэнергокомпаний.

В посте М.Слободина, который сейчас находится в федеральном розыске, приводит графики, цифры и диаграммы (которые, кстати, находятся в открытом доступе) распределения электро- и тепловой энергии, увеличения или снижения тарифов в зависимости от компаний. По его словам, для «Т Плюс» тарифы были ниже среднероссийских и даже среднерегиональных. Говорит и о том, что потребители накопили огромную задолженность – около 6 миллиардов рублей, – и сомневается в разумности выдвинутых обвинений, по которым получается, что компания платила солидные деньги за право получить на территории огромные убытки.

Подмечает он и тот факт, что у двух компаний, которые были подконтрольны бывшему вице-губернатору республики К.Ромаданову, были подозрительно высокие тарифы.

Об этом и многом другом «МК» в официальных запросах поинтересовался у главы Коми и руководства федеральной антимонопольной службы России. На сегодня ответ (в отведенное на это законом время) получен только из администрации главы республики. Ответы на 14 вопросов, заданных редакцией, заняли шесть страниц. В письме сообщается, что действия Минстроя республики, в которую после реорганизации входит служба по тарифам, не подконтрольны администрации главы. В соответствии с указом главы, администрация – исполнительный орган, «оказывающий содействие главе Республики Коми, правительству Республики Коми в реализации их полномочий».

Тарифы и надбавки, согласно официальному ответу, рассчитывали в соответствии с федеральным законом и постановлениями правительства России. На просьбу же предоставить официальные данные за период 2008-2015 годов (например, средневзвешенный тариф на тепловую энергию) в администрации не стали расширять объем письма и вежливо послали в интернет, а точнее – на сайт ФСТ и ФАС России, а также в раздел «Тарифы» официального портала республики.

В ответ на вопросы о задолженности потребителей компании «Т-Плюс», судах, истцом в которых выступала эта компания, и о судьбе компаний, курируемых К.Ромадановым, в администрации региона порекомендовали «за информацией по указанным вопросам обратиться непосредственно в адрес обозначенных юридических лиц», так как «органы государственной власти не праве вмешиваться во внутреннюю деятельность хозяйствующих субъектов». Комментировать заявление К.Слободина о большой задолженности в администрации отказались, так как «не представляется возможным изложить позицию по утверждениям М.Слободина, поскольку им не приводятся источники данных, на которых он основывает свои выводы».

Еще одна тема, которая интересовала редакцию, – сфера ЖКХ. Журналистам было интересно, как руководство региона может характеризовать ситуацию, сложившуюся в данной сфере. В частности, высокие тарифы на электро- и теплоэнергию (за «коммуналку» владельцы однокомнатной квартиры в Сыктывкаре платят около 4 тысяч рублей, большая часть которых уходит на оплату тепла), развитие дорожно-транспортной инфраструктуры (например, по тротуарам в старой части города просто страшно ходить), программа переселения ветхого и аварийного жилья. «Но конкретизировать мы не стали. На это и сделали упор чиновники, – говорится в статье. – И вместо того, чтобы воспользоваться отсутствием уточнений в вопросе и расписать достижения республики и столицы региона, показать, как много делается, сделано и запланировано, представители администрации главы не стали заниматься пиаром». В ответе сообщалось, что «в целях реализации своих полномочий по развитию жилищно-коммунальной сферы и благоустройству региона правительством Республики Коми приняты и реализуются акты, предусматривающие первоочередные меры». Таких актов-постановлений шесть, среди которых: стратегия социально-экономического развития республики, программа развития строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и повышения энергоэффективности, программа развития моногородов, постановление о грантах на поощрение муниципальных округов, признанных победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми.

Тем не менее некоторые данные, в частности по размерам тарифов, так и остались невыясненными, поэтому редакция готовит более конкретные запросы.

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