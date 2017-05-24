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Среда, 24 мая 2017, 17:11
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17:11
Подрядчику не заплатят за отремонтированный в непогоду участок дороги в Корткеросском районе

Около 100 квадратных метров покрыли асфальтом с нарушениями.

В начале мая общественники засняли на видео ямочный ремонт на 12 километре автомобильной дороги Сторожевск – Нившера в Корткеросском районе. Рабочие продолжали укладку асфальта, не обращая внимания на мокрый снег. В ответ на замечание от активистов «Народного фронта», они посоветовали тем «ждать солнышка». Информация об инциденте была направлена в Минстрой региона

Как сообщили в ведомстве, в «УправтодорКоми» пояснили, что работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Сторожевск – Нившера выполнялись в рамках государственного контракта 4 по 6 мая 2017 года.

По словам начальника управления Дорожного хозяйства министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Игоря Нестерова, в связи с нарушением технологии укладки асфальтобетонной смеси приемка работ и соответственно оплата работ, выполненных с нарушением технологии, производиться не будет.

По данным Минстроя, в первой половине дня 6 мая погодные условия были благоприятными и все подготовительные работы, предшествующие укладке асфальтобетонного покрытия, были выполнены в соответствии с требованиями технических регламентов. Во время укладки горячего асфальта погодные условия резко ухудшились. Площадь уложенного во время выпадения мокрого снега асфальта составила порядка 100 квадратных метров. На остальных участках работы произведены без нарушений.

Фото пресс-службы ОНФ Коми

«КомиОнлайн»
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КомиКорткеросский район
Общество
Социум
дорогиремонтснегнарушения
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24.05.2017 - 22:36
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Марина:
Получается от 3 Поликлиники, Пармы и.т.д. на автовокзал нужно ехать с только на маршруте 44, через больничный городок. Тааакой круг!!!!
24.05.2017 - 21:29
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Илья.:
Какой бред!!! Маршруты должны быть как можно прямее. В разумных пределах, конечно. Либо как можно ближе к кольцу. А у нас дети нарисуют какие-то зигзаги через кучу светофоров и стоишь потом на каждом перекрестке. Там дойти то 2 минуты от автопавильона. А ехать будет минут 5 и потом назад...
24.05.2017 - 20:22
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Вика:
Игорька до сих пор мы не забываем, помним и любим((((
24.05.2017 - 17:41
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slabo:
А кто там недорабатывает, кто главный в пресс-службе? Рома Квашнев? Почему его не уволили после ареста команды Гайзера? Это очень напрашивалось!
24.05.2017 - 17:25
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