О чем говорит республика: кто-кто «в домике» живет, юные убийцы из Воркуты и секрет сенатора про деньги

Глава Коми призвал министров и мэров выйти из «домиков»

Если еще вчера Сергей Гапликов грозился отправить чиновников на ловлю собак, то уже сегодня он призвал их формировать новое управленческое мышление. Видимо, те, кто его сформирует, избегут участи лично отлавливать на улицах наших четвероногих друзей.

Свежее заявление прозвучало на стартовавшей сегодня программе подготовки руководителей системы государственного и муниципального управления под красноречивым названием «Управленческое мастерство: развитие региональной команды». Поручение о проведении этой программы исходило от самого главы.

Во вступительном слове С.Гапликов сказал: «Самое страшное, что может быть в работе, – это уклонение от своих обязанностей и приспособленчество к ситуации, в которой мы находимся. Нет ничего хуже, если отсутствует желание выполнить поставленную задачу. Не нужно сидеть в домике, начните осознавать, для чего вы здесь. И тогда каждый житель, который сегодня приходит к вам, будет бесценным. Вот это будет самым важным, что вы можете сделать в своей жизни».

Прямо елей на душу, поистине утешили! Сразу захотелось почувствовать себя тем самым «бесценным» жителем. Видимо, для Сергея Анатольевича мы все уже «бесценные», а вот для министров и руководителей муниципалитетов – еще нет. Но не беда – как сообщается, в течение этого года они прослушают полный курс программы, и тоже научатся любить электорат.

Интересно, почувствуют ли эту любовь жители республики, каждый из которых, как выяснилось, не имеет «цены»? А что будет с теми чиновниками, кто по-прежнему останется черствым к рядовому налогоплательщику?

Двенадцатилетние убийцы из Воркуты проведут ближайшие три года в спецшколе

Страшное ЧП произошло 6 февраля этого года в поселке Елецкий под Воркутой. Двое пацанов убили 12-летнего сверстника. Мальчика искали несколько дней, пока не нашли под кучей снега. Ребенок лежал, закрыв лицо руками, а на его теле были обнаружены ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Позже местные жители рассказали в социальных сетях, что до наступления такого страшного финала малолетние убийцы неоднократно придирались к будущей жертве.

Тогда это известие у многих вызвало самый настоящий шок. У людей не укладывалось в голове, как можно быть таким жестоким в юные годы? До сих пор нет и ответа, почему взрослые – родители, соседи, учителя, участковый, видевшие или слышавшие, что мальчишку регулярно обижают, – не приняли упреждающих мер. Поселок ведь небольшой, все друг у друга на виду. Уголовное дело возбуждено лишь в отношении директора школы за халатность, повлекшую по неосторожности смерть потерпевшего, но решения еще не вынесено. Все остальные, получается, могут спокойно умыть руки.

Как сообщила прокуратура Коми, уголовное дело в отношении юных убийц прекращено из-за недостижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Воркутинский городской суд принял решение поместить подростков в закрытую спецшколу сроком на три года. Так как в Коми воспитательных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей нет, юных убийц отправят за пределы республики. До этого они будут содержаться в центре временного содержания в Сыктывкаре. Об их дальнейшей судьбе можно только догадываться.

Сенатор-футболист пообещал найти деньги

Порадовал своим оптимизмом один из самых молодых членов Совета Федерации России, сенатор от республики Дмитрий Шатохин. Еще недавно его избрали новым президентом Федерации футбола Коми, как он уже нашел сразу четыре возможных источника финансирования республиканского футбола.

Теперь благодаря Д.Шатохину Коми сохранит амбиции иметь сразу два клуба в мини-футбольной суперлиге и еще одну команду в высшей лиге. Спорт высших достижений – как раз масштаб сенатора. Это вам не кружки-секции в селах и деревнях.

Деньги на свое развитие футбольное движение Коми будет искать, участвуя в конкурсах на получение грантов и субсидий, а также в федеральных программах (например, в проекте «Хет-трик»), привлекая средства республиканского бюджета на проведение мероприятий, которые удастся включить в официальный календарный план, и в карманах спонсоров.

По мнению сенатора-футболиста, сегодня в Коми как минимум 20 компаний могут поддержать развитие футбола. К слову, примерно так рассуждал и предшественник Д.Шатохина на посту президента федерации, в «добровольно-принудительном» порядке определяя коммерсантов-спонсоров. Интересно, а с другими видами спорта в Коми что теперь будет, ведь не у каждой федерации есть президент-сенатор?

Эх, некстати вдруг вспомнились ильфо-петровские Нью-Васюки! И интернет-сообщество сразу откликнулась: «Ну все, проблемы Коми решены, можно и футболом заняться», «Какой незанятой сенатор. Дел по основной работе нет, займется футболом…», «Футбол – конечно, хорошо, особенно когда снегу немного, даже если речь идет о футзале, даже если нет достижений. Однако что с развитием биатлона?», «Пока – президент дворового футбола, а в марте 2018-го – глава Коми», «Прежде всего главные спонсоры сельского спорта – сами спортсмены и их родители. Каждая поездка на соревнования оплачивается из кошелька семьи».

Василий Жуков

Фото с сайта rkomi.ru

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